Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΗ Κύπρος καταγγέλλει στον ΟΗΕ παραβιάσεις από την Τουρκία - Τι αφορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κύπρος καταγγέλλει στον ΟΗΕ παραβιάσεις από την Τουρκία - Τι αφορά

 17.02.2026 - 20:02
Η Κύπρος καταγγέλλει στον ΟΗΕ παραβιάσεις από την Τουρκία - Τι αφορά

Η Κύπρος απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην οποία καταγράφει εκτενή σειρά παραβιάσεων από την Τουρκία που αφορούν τον εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα και τους κανονισμούς πτήσεων το τελευταίο τετράμηνο του 2025.

Στην επιστολή της, η κυπριακή Μόνιμη Αντιπροσωπεία αναφέρει ότι επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του Γενικού Γραμματέα σε «μακρύ κατάλογο παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου της Κύπρου, των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Κύπρου, των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της παράνομης χρήσης κλειστών λιμανιών και αεροδρομίων», οι οποίες —όπως αναφέρεται— πραγματοποιήθηκαν από τουρκικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το έγγραφο, καταγράφηκαν συνολικά «921 αεροπορικές και 40 ναυτικές παραβιάσεις». Διευκρινίζεται ότι «οι 388 από τις 921 αεροπορικές παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τουρκικά μη επανδρωμένα στρατιωτικά αεροσκάφη (UAVs)» και «151 από τουρκικά οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη». Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η Τουρκία προχώρησε σε «μη εξουσιοδοτημένες στρατιωτικές ασκήσεις κατά παράβαση του εθνικού εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η Λευκωσία υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά, μαζί με «σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις του στρατιωτικού status quo στο νησί και την ενίσχυση στρατιωτικών υποδομών στις κατεχόμενες περιοχές», παραβιάζουν σαφώς την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και καταδεικνύουν —όπως αναφέρεται— «την πλήρη περιφρόνηση της Τουρκίας προς τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο».

Στην επιστολή επισημαίνεται ακόμη ότι οι παραβιάσεις αυτές αντανακλούν «τη διαρκή επιθετική συμπεριφορά της κατοχικής δύναμης» και ότι «υπονομεύουν σοβαρά το αίσθημα ασφάλειας όλων των Κυπρίων».

Παρά τις ανησυχίες αυτές, η κυπριακή Αποστολή επαναλαμβάνει τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και στη συνεχιζόμενη διπλωματική προσπάθεια. Στην επιστολή αναφέρεται ότι, «παρά τα ανωτέρω εμπόδια, η Κύπρος επαναβεβαιώνει την πλήρη στήριξη και ακλόνητη δέσμευση της στη συνεχιζόμενη εμπλοκή» του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής Απεσταλμένης του, με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών.

Το έγγραφο επαναβεβαιώνει επίσης τον διαχρονικό στόχο μιας λύσης μετά από διαπραγμάτευση, υπογραμμίζοντας ότι «ο τελικός στόχος παραμένει μια διαρκής, συνολική και δίκαιη λύση βασισμένη σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Κλείνοντας η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε η επιστολή της να κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης καθώς και του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Δείτε λίστα
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί
«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά
Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος
Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εσείς το μετρήσατε; Πόσες φορές λέει τη λέξη “Ferto” στο τραγούδι ο Akylas; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

 17.02.2026 - 19:50
Επόμενο άρθρο

Υπ. Υγείας μετά τον σάλο με καταγγελίες για το Νοσοκομείο Λάρνακας: «Θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα»

 17.02.2026 - 20:23
Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

"Δεν κρατώ κακία σε κανένα", δήλωσε ο Δημήτρης Συλλούρης, αμέσως μετά την αθωωτική απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

  •  17.02.2026 - 19:25
Πρώτη τοποθέτηση Γυψιώτη μετά την αργία: «Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους - Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη»

Πρώτη τοποθέτηση Γυψιώτη μετά την αργία: «Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους - Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη»

  •  17.02.2026 - 19:07
Η Κύπρος καταγγέλλει στον ΟΗΕ παραβιάσεις από την Τουρκία - Τι αφορά

Η Κύπρος καταγγέλλει στον ΟΗΕ παραβιάσεις από την Τουρκία - Τι αφορά

  •  17.02.2026 - 20:02
Νέα μορφή απάτης - Παριστάνουν την Αστυνομία στο Viber - Έτσι ξεγέλασαν πολίτη - Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Αρχηγό της Δύναμης

Νέα μορφή απάτης - Παριστάνουν την Αστυνομία στο Viber - Έτσι ξεγέλασαν πολίτη - Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Αρχηγό της Δύναμης

  •  17.02.2026 - 18:27
Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

  •  17.02.2026 - 17:50
Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

  •  17.02.2026 - 18:16
Μάγεψε Στυλιάνα και Φειδία η Αντιγόνη με το "Jalla" - Ανέβηκε στο τραπέζι και χόρεψε τσιφτετέλι ο Κύπριος ευρωβουλευτής - Δείτε βίντεο

Μάγεψε Στυλιάνα και Φειδία η Αντιγόνη με το "Jalla" - Ανέβηκε στο τραπέζι και χόρεψε τσιφτετέλι ο Κύπριος ευρωβουλευτής - Δείτε βίντεο

  •  17.02.2026 - 18:45
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

  •  17.02.2026 - 16:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα