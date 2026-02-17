Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

"Ούτε σε διώκτες", συνέχισε, "ούτε στους δημιουργούς του μονταρισμένου βίντεο, ούτε σε όσους εκμεταλλεύτηκαν για πολιτικούς λόγους το βίντεο, ούτε σε όσους με κατέκριναν".

Είπε ότι ήταν και παραμένει καθαρός, προσθέτοντας πως, πρώτο μέλημά του είναι το κράτος δικαίου για καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο Δημήτρης Συλλούρης ανέφερε πως η διαφθορά και η διαπλοκή έχουν ως αποτέλεσμα τον πλούτο, τον οποίο, όπως είπε, ο ίδιος δεν έχει.

Τόνισε μάλιστα, πως κάποιοι έκαναν τη διαφθορά σύνθημα, λέγοντας πως μαζί με τη διαπλοκή, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με εργαλειοποίηση και πολιτική σκοπιμότητα.

Πρόσθεσε ακόμη πως επιδιώκει την αποκατάσταση της αλήθειας, μέσα από τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.