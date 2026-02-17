Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

 17.02.2026 - 19:25
17.02.2026 - 19:25

"Δεν κρατώ κακία σε κανένα", δήλωσε ο Δημήτρης Συλλούρης, αμέσως μετά την αθωωτική απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

"Ούτε σε διώκτες", συνέχισε, "ούτε στους δημιουργούς του μονταρισμένου βίντεο, ούτε σε όσους εκμεταλλεύτηκαν για πολιτικούς λόγους το βίντεο, ούτε σε όσους με κατέκριναν".

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πέντε χρόνια μετά το σκάνδαλο: Η αθώωση-«βόμβα» Συλλούρη και Τζιοβάνη, ο λόγος που δεν έγινε δεκτό το βίντεο του Al Jazeera και η μαρτυρία-«κλειδί»

Είπε ότι ήταν και παραμένει καθαρός, προσθέτοντας πως, πρώτο μέλημά του είναι το κράτος δικαίου για καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο Δημήτρης Συλλούρης ανέφερε πως η διαφθορά και η διαπλοκή έχουν ως αποτέλεσμα τον πλούτο, τον οποίο, όπως είπε, ο ίδιος δεν έχει.

Τόνισε μάλιστα, πως κάποιοι έκαναν τη διαφθορά σύνθημα, λέγοντας πως μαζί με τη διαπλοκή, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με εργαλειοποίηση και πολιτική σκοπιμότητα.

Πρόσθεσε ακόμη πως επιδιώκει την αποκατάσταση της αλήθειας, μέσα από τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

