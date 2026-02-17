Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

Στην ανάρτησή της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο, θα πάρω τηλέφωνο τον δικηγόρο μου να με περιμένει στο αεροδρόμιο, θα έρθω να συνεργαστώ με την αστυνομία, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στα δικαστήρια… μόνο στην Κύπρο θα βρω δίκαιο», προσθέτοντας ειρωνικά ότι «δικαιώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης, διορθώθηκε η δικαιοσύνη επιτέλους».

Παράλληλα, δημοσίευσε εκ νέου και το βίντεο της έρευνας του Al Jazeera, σχολιάζοντας: «Όταν ολόκληρη έρευνα και βίντεο από Al Jazeera τα βγάλαν αναξιόπιστα, θα βγάλουν τα δικά μου αξιόπιστα που καίνε ανθρώπους της ίδιας κλίκας; Ήρεμα ρωτάω».