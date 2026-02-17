Themasports lifenewscy
ΠΑΡΑ-THEMA

Όνομα-βόμβα στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας – Η υποψηφιότητα που θα προκαλέσει συζητήσεις

 17.02.2026 - 10:58
Όνομα-βόμβα στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας – Η υποψηφιότητα που θα προκαλέσει συζητήσεις

Ένα όνομα που προκαλεί αίσθηση εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στους πιθανούς υποψηφίους της Άμεσης Δημοκρατίας για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Πρόκειται για τον πρώην διαιτητή Μάριο Παναγή, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα με την αποχώρησή του από τη διαιτησία και τις δημόσιες αντιπαραθέσεις του με την ηγεσία της ΚΟΠ.

Σήμερα, το όνομά του βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων μέσω της πλατφόρμας «Agora», από την οποία θα αναδειχθούν τα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν θέση στο ψηφοδέλτιο του κινήματος του Φειδία Παναγιώτου, για τις βουλευτικές εκλογές.

«Πέφτει η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοινώνει την απόφασή του για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων, πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη, σε μια διαδικασία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

