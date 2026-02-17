Όνομα-βόμβα στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας – Η υποψηφιότητα που θα προκαλέσει συζητήσεις

LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη
«Πέφτει η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοινώνει την απόφασή του για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων, πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη, σε μια διαδικασία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Δείτε όλες τις εξελίξεις: