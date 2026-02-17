Όνομα-βόμβα στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας – Η υποψηφιότητα που θα προκαλέσει συζητήσεις

Πρόκειται για τον πρώην διαιτητή Μάριο Παναγή, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα με την αποχώρησή του από τη διαιτησία και τις δημόσιες αντιπαραθέσεις του με την ηγεσία της ΚΟΠ.

Σήμερα, το όνομά του βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων μέσω της πλατφόρμας «Agora», από την οποία θα αναδειχθούν τα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν θέση στο ψηφοδέλτιο του κινήματος του Φειδία Παναγιώτου, για τις βουλευτικές εκλογές.