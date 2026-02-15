Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΈγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων
ΠΑΡΑ-THEMA

Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

 15.02.2026 - 15:49
Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

Όχι μία, αλλά δύο φορές, η Χριστίνα Νικολάου, επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΑΚΕΛ, είπε σε μεσημβρινές εκπομπές —μία στον Άλφα, στην εκπομπή της Κατερίνας Αγαπητού, και μία στο ΟΜΕΓΚΑ, στην εκπομπή «Αιχμές» του Σωτήρη Παρούτη— πως η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια έφτιαξε τρεις αφαλατώσεις, εκ των οποίων η μία στην Πάφο.

Ωστόσο, με βάση όσα είναι γνωστά, η πρώτη αφαλάτωση στην Πάφο λειτούργησε λίγο πριν το τέλος της δεύτερης θητείας του Νίκου Αναστασιάδη, κοντά στο 2023, ενώ η δεύτερη λειτούργησε πριν από λίγο διάστημα, από τη σημερινή κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ψάχνοντας λίγο περισσότερο το θέμα, ώστε να διαφανεί κατά πόσον υπάρχει άλλη αφαλάτωση, εντοπίσαμε πως η κ. Νικολάου πρέπει να αναφέρεται στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια της Πάφου, που λειτούργησε το 2010. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μονάδα όχι μόνο είχε ξηλωθεί, αλλά εμπλέκεται σε καταγγελία σχετικά με διασπάθιση χρήματος. Για την εν λόγω μονάδα, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει πρόσφατα δημοσιοποιήσει έκθεσή της και διερεύνησε, μετά από καταγγελία που έλαβε, διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η συγκεκριμένη μονάδα κόστισε πάνω από €20 εκατομμύρια, λειτούργησε μόνο μερικούς μήνες (αν τελικά λειτούργησε) και, αφού κρίθηκε μη αναγκαία από την κυβέρνηση, ο εξοπλισμός της, αξίας εκατομμυρίων ευρώ, βρέθηκε τελικά εγκαταλελειμμένος σε χωράφια της περιοχής.

Οι άλλες δύο μονάδες

Η κ. Νικολάου αναφέρθηκε επίσης σε άλλες δύο μονάδες αφαλάτωσης που προώθησε και λειτούργησε η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ, μία στην Επισκοπή και μία στο Βασιλικό. Ωστόσο, φαίνεται πως όσα είπε η εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.

Επίσης, οι μονάδες αυτές δεν λειτούργησαν το 2008, όταν υπήρχε το πρόβλημα της ανομβρίας, αλλά μετά από 4 και 5 χρόνια: η μία το 2012 και η άλλη το 2013. Και ενώ είναι σημαντικό να ειπωθεί, αυτές οι δύο μονάδες δεν λειτούργησαν ποτέ τότε και βρίσκονταν σε εφεδρεία μέχρι το 2015.

Η μονάδα αφαλάτωσης της Επισκοπής δεν σχεδιάστηκε από τη διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια, αλλά από αυτή του Τάσσου Παπαδόπουλου, αφού οι διαδικασίες για τη συγκεκριμένη μονάδα φαίνεται να ξεκίνησαν το 2007, δηλαδή πριν αναλάβει η διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ. Η συγκεκριμένη μονάδα λειτούργησε τελικά τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή του συμβολαίου το 2008, δηλαδή το 2012.

Για την τρίτη μονάδα, αυτή του Βασιλικού, στην οποία αναφέρεται η κ. Νικολάου, το συμβόλαιο υπογράφηκε δύο χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΑΚΕΛ, δηλαδή το 2010, και ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούλιο του 2013. Δηλαδή, χρειάστηκε από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της κυβέρνησης μέχρι και τη λειτουργία της περισσότερο από πέντε χρόνια για να υλοποιηθεί.

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που είναι δημοσιοποιημένα, τόσο η Μονάδα του Βασιλικού όσο και η Μονάδα της Επισκοπής δεν λειτουργούσαν, αλλά ήταν κυρίως σε εφεδρεία μέχρι και το 2015, λαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο νερό ύδρευσης από τα φράγματα και στερώντας το, την ίδια ώρα, από τους γεωργούς.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια δολοφονία στην Ελλάδα: Μαχαίρωσε τον αδελφό του μετά από καβγά
Νέο κύμα σκόνης στην ατμόσφαιρα - Πότε θα επιστρέψουν βροχές και καταιγίδες στο καιρικό... μενού
Προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περιπολικό - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στο όχημά του 40χρονος
Φορολογική «ανάσα» για διαζευγμένους γονείς: Η πρόταση νόμου που αλλάζει τα δεδομένα
Ξέφραγο αμπέλι τα ηλεκτρικά ποδήλατα: Από τα 25 στα 60 χλμ/ώρα με ένα «πείραγμα» - Πώς ξεφεύγουν από τον νόμο - Κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κατερίνα Καραβάτου για την προσωπική της ζωή: Έκανα πίσω για τα παιδιά μου, σκεφτόμουν αν τους κάνω κακό

 15.02.2026 - 15:30
Επόμενο άρθρο

«Λευκός καπνός» στο Υπουργείο Γεωργίας: Αναστέλλεται η διαμαρτυρία των αγροτών μετά από παρέμβαση Παναγιώτου

 15.02.2026 - 15:53
Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είπε ότι στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν επανέλαβε, σε δηλώσεις του την Κυριακή, την ετοιμότητά του, ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα να προσέλθει σε μια διευρυμένη διάσκεψη, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποδείξουν στην πράξη την ετοιμότητά τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

  •  15.02.2026 - 13:34
Βίντεο με βασανιστήρια: Θύμα κατέθεσε ότι μεταβίβασε όχημα υπό καθεστώς φόβου - Νέες αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

Βίντεο με βασανιστήρια: Θύμα κατέθεσε ότι μεταβίβασε όχημα υπό καθεστώς φόβου - Νέες αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

  •  15.02.2026 - 12:22
Ολγκίν: «Οι ηγέτες να βρουν βιώσιμες διόδους για επανέναρξη συνομιλιών, να χτιστεί ένα διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης»

Ολγκίν: «Οι ηγέτες να βρουν βιώσιμες διόδους για επανέναρξη συνομιλιών, να χτιστεί ένα διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης»

  •  15.02.2026 - 11:29
Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

  •  15.02.2026 - 15:49
«Λευκός καπνός» στο Υπουργείο Γεωργίας: Αναστέλλεται η διαμαρτυρία των αγροτών μετά από παρέμβαση Παναγιώτου

«Λευκός καπνός» στο Υπουργείο Γεωργίας: Αναστέλλεται η διαμαρτυρία των αγροτών μετά από παρέμβαση Παναγιώτου

  •  15.02.2026 - 15:53
Ελεύθερος ο Κενάν Αγιάζ: Υπέγραψε το αίτημα αποφυλάκισης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ελεύθερος ο Κενάν Αγιάζ: Υπέγραψε το αίτημα αποφυλάκισης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  15.02.2026 - 16:20
Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

  •  15.02.2026 - 14:36
Video: Αυτό είναι το «χρυσόψαρο-ζόμπι»: Κολυμπούσε χωρίς κεφάλι επί δύο εβδομάδες

Video: Αυτό είναι το «χρυσόψαρο-ζόμπι»: Κολυμπούσε χωρίς κεφάλι επί δύο εβδομάδες

  •  15.02.2026 - 12:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα