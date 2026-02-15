Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

Ωστόσο, με βάση όσα είναι γνωστά, η πρώτη αφαλάτωση στην Πάφο λειτούργησε λίγο πριν το τέλος της δεύτερης θητείας του Νίκου Αναστασιάδη, κοντά στο 2023, ενώ η δεύτερη λειτούργησε πριν από λίγο διάστημα, από τη σημερινή κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ψάχνοντας λίγο περισσότερο το θέμα, ώστε να διαφανεί κατά πόσον υπάρχει άλλη αφαλάτωση, εντοπίσαμε πως η κ. Νικολάου πρέπει να αναφέρεται στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια της Πάφου, που λειτούργησε το 2010. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μονάδα όχι μόνο είχε ξηλωθεί, αλλά εμπλέκεται σε καταγγελία σχετικά με διασπάθιση χρήματος. Για την εν λόγω μονάδα, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει πρόσφατα δημοσιοποιήσει έκθεσή της και διερεύνησε, μετά από καταγγελία που έλαβε, διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η συγκεκριμένη μονάδα κόστισε πάνω από €20 εκατομμύρια, λειτούργησε μόνο μερικούς μήνες (αν τελικά λειτούργησε) και, αφού κρίθηκε μη αναγκαία από την κυβέρνηση, ο εξοπλισμός της, αξίας εκατομμυρίων ευρώ, βρέθηκε τελικά εγκαταλελειμμένος σε χωράφια της περιοχής.

Οι άλλες δύο μονάδες

Η κ. Νικολάου αναφέρθηκε επίσης σε άλλες δύο μονάδες αφαλάτωσης που προώθησε και λειτούργησε η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ, μία στην Επισκοπή και μία στο Βασιλικό. Ωστόσο, φαίνεται πως όσα είπε η εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.

Επίσης, οι μονάδες αυτές δεν λειτούργησαν το 2008, όταν υπήρχε το πρόβλημα της ανομβρίας, αλλά μετά από 4 και 5 χρόνια: η μία το 2012 και η άλλη το 2013. Και ενώ είναι σημαντικό να ειπωθεί, αυτές οι δύο μονάδες δεν λειτούργησαν ποτέ τότε και βρίσκονταν σε εφεδρεία μέχρι το 2015.

Η μονάδα αφαλάτωσης της Επισκοπής δεν σχεδιάστηκε από τη διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια, αλλά από αυτή του Τάσσου Παπαδόπουλου, αφού οι διαδικασίες για τη συγκεκριμένη μονάδα φαίνεται να ξεκίνησαν το 2007, δηλαδή πριν αναλάβει η διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ. Η συγκεκριμένη μονάδα λειτούργησε τελικά τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή του συμβολαίου το 2008, δηλαδή το 2012.

Για την τρίτη μονάδα, αυτή του Βασιλικού, στην οποία αναφέρεται η κ. Νικολάου, το συμβόλαιο υπογράφηκε δύο χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΑΚΕΛ, δηλαδή το 2010, και ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούλιο του 2013. Δηλαδή, χρειάστηκε από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της κυβέρνησης μέχρι και τη λειτουργία της περισσότερο από πέντε χρόνια για να υλοποιηθεί.

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που είναι δημοσιοποιημένα, τόσο η Μονάδα του Βασιλικού όσο και η Μονάδα της Επισκοπής δεν λειτουργούσαν, αλλά ήταν κυρίως σε εφεδρεία μέχρι και το 2015, λαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο νερό ύδρευσης από τα φράγματα και στερώντας το, την ίδια ώρα, από τους γεωργούς.