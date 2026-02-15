Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Λευκός καπνός» στο Υπουργείο Γεωργίας: Αναστέλλεται η διαμαρτυρία των αγροτών μετά από παρέμβαση Παναγιώτου

 15.02.2026 - 15:53
«Λευκός καπνός» στο Υπουργείο Γεωργίας: Αναστέλλεται η διαμαρτυρία των αγροτών μετά από παρέμβαση Παναγιώτου

Την προσωρινή αναβολή των κινητοποιήσεων που είχαν εξαγγείλει για τη Δευτέρα ανακοίνωσαν οι αγροτικές οργανώσεις, μετά την έκτακτη συνάντηση που πραγματοποίησαν την Κυριακή με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Σε κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν οι οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός και η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτοπαραγωγών (ΠΟΣ), αναφέρεται ότι στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, ύστερα από πρωτοβουλία της Υπουργού, συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα για τα οποία εξαγγέλθηκαν οι κινητοποιήσεις.

"Επειδή κατά την πολύωρη σύσκεψη έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης τους αλλά και για την απλούστευση των διαδικασιών, σε πλαίσια καλού πνεύματος και συνεργασίας, οι Αγροτικές Οργανώσεις και η ΠΟΣ αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί επιπλέον χρόνος για διευθέτηση των εν λόγω προβλημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και να αναβάλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει για τη Δευτέρα".

Οι αγροτικές οργανώσεις ευχαριστούν την Υπουργό Γεωργίας, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία για υλοποίηση της συνάντησης, αποδεχόμενη, όπως αναφέρουν, το αίτημα που υπέβαλαν οι Αγροτικές Οργανώσεις την Παρασκευή σε σύσκεψη στον ΚΟΑΠ. Ευχαριστούν, επίσης, τους λειτουργούς των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που έλαβαν μέρος στη σύσκεψη της Κυριακής.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι στη συνάντηση παρευρέθηκαν, εκτός από την Υπουργό, λειτουργοί του ΚΟΑΠ, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και ανώτεροι λειτουργοί του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Κτηματολόγιο και την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Σημειώνεται πως πριν από τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών με τον Επίτροπο ΚΟΑΠ, ενώ, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ολες οι ενέργειες που χρειαζόταν να προωθηθούν απο τα κρατικά τμήματα, ολοκληρώθηκαν προ ημερών.

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είπε ότι στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν επανέλαβε, σε δηλώσεις του την Κυριακή, την ετοιμότητά του, ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα να προσέλθει σε μια διευρυμένη διάσκεψη, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποδείξουν στην πράξη την ετοιμότητά τους.

