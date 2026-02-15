Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπόθεση Αϊκούτ: Μετρούν αντίστροφα για τη μεταφορά του στο Ισραήλ – Εντός της εβδομάδας οι εξελίξεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Αϊκούτ: Μετρούν αντίστροφα για τη μεταφορά του στο Ισραήλ – Εντός της εβδομάδας οι εξελίξεις

 15.02.2026 - 17:13
Υπόθεση Αϊκούτ: Μετρούν αντίστροφα για τη μεταφορά του στο Ισραήλ – Εντός της εβδομάδας οι εξελίξεις

Εκτενείς αναφορές στην υπόθεση του Ισραηλινού υπηκόου Σιμόν Αϊκούτ περιέχουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με βάση τις οποίες, η μεταφορά του στο Ισραήλ για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Τα δημοσιεύματα επικαλούνται τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, ο οποίος ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση να τηρήσει τη σχετική συμφωνία μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι το αίτημα υποβλήθηκε από το Ισραήλ. Σημειώνουν επίσης ότι στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο δεν διατυπώθηκαν ενστάσεις, γεγονός που θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για την άμεση υλοποίηση της διαδικασίας.

Ο Αϊκούτ, 75 ετών, καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του σε 40 κατηγορίες που αφορούν ανάπτυξη και πώληση ακινήτων σε γη εκτοπισμένων Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024 κατά τη διέλευσή του από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου.

Η μεταφορά προβλέπεται να πραγματοποιηθεί βάσει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Μεταφορά Καταδίκων, στην οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη και οι δύο χώρες. Ισραηλινά μέσα σημειώνουν ότι, εφόσον ολοκληρωθεί, ο Αϊκούτ θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στο Ισραήλ. Το Ισραήλ υποχρεούται να  διασφαλίσει την έκτιση της ποινής βάσει της Σύμβασης.

Παράλληλα, τα δημοσιεύματα κάνουν αναφορά και στην κατάσταση της υγείας του Αϊκούτ, καθώς η οικογένειά του υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και έχει ζητήσει την άμεση επιστροφή του για ιατρική φροντίδα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια δολοφονία στην Ελλάδα: Μαχαίρωσε τον αδελφό του μετά από καβγά
Νέο κύμα σκόνης στην ατμόσφαιρα - Πότε θα επιστρέψουν βροχές και καταιγίδες στο καιρικό... μενού
Προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περιπολικό - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στο όχημά του 40χρονος
Φορολογική «ανάσα» για διαζευγμένους γονείς: Η πρόταση νόμου που αλλάζει τα δεδομένα
Ξέφραγο αμπέλι τα ηλεκτρικά ποδήλατα: Από τα 25 στα 60 χλμ/ώρα με ένα «πείραγμα» - Πώς ξεφεύγουν από τον νόμο - Κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά

 15.02.2026 - 17:02
Επόμενο άρθρο

Τραπεζικές συναλλαγές και εφαρμογή συνομιλίας στο Χ ανακοίνωσε ο Μασκ

 15.02.2026 - 17:18
Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είπε ότι στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν επανέλαβε, σε δηλώσεις του την Κυριακή, την ετοιμότητά του, ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα να προσέλθει σε μια διευρυμένη διάσκεψη, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποδείξουν στην πράξη την ετοιμότητά τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

  •  15.02.2026 - 13:34
Βίντεο με βασανιστήρια: Θύμα κατέθεσε ότι μεταβίβασε όχημα υπό καθεστώς φόβου - Νέες αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

Βίντεο με βασανιστήρια: Θύμα κατέθεσε ότι μεταβίβασε όχημα υπό καθεστώς φόβου - Νέες αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

  •  15.02.2026 - 12:22
Ολγκίν: «Οι ηγέτες να βρουν βιώσιμες διόδους για επανέναρξη συνομιλιών, να χτιστεί ένα διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης»

Ολγκίν: «Οι ηγέτες να βρουν βιώσιμες διόδους για επανέναρξη συνομιλιών, να χτιστεί ένα διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης»

  •  15.02.2026 - 11:29
Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

  •  15.02.2026 - 15:49
«Λευκός καπνός» στο Υπουργείο Γεωργίας: Αναστέλλεται η διαμαρτυρία των αγροτών μετά από παρέμβαση Παναγιώτου

«Λευκός καπνός» στο Υπουργείο Γεωργίας: Αναστέλλεται η διαμαρτυρία των αγροτών μετά από παρέμβαση Παναγιώτου

  •  15.02.2026 - 15:53
Ελεύθερος ο Κενάν Αγιάζ: Υπέγραψε το αίτημα αποφυλάκισης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ελεύθερος ο Κενάν Αγιάζ: Υπέγραψε το αίτημα αποφυλάκισης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  15.02.2026 - 16:20
Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

  •  15.02.2026 - 14:36
Video: Αυτό είναι το «χρυσόψαρο-ζόμπι»: Κολυμπούσε χωρίς κεφάλι επί δύο εβδομάδες

Video: Αυτό είναι το «χρυσόψαρο-ζόμπι»: Κολυμπούσε χωρίς κεφάλι επί δύο εβδομάδες

  •  15.02.2026 - 12:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα