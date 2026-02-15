Themasports lifenewscy
Άγρια δολοφονία στην Ελλάδα: Μαχαίρωσε τον αδελφό του μετά από καβγά
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στην Ελλάδα: Μαχαίρωσε τον αδελφό του μετά από καβγά

 15.02.2026 - 07:45
Άγρια δολοφονία στην Ελλάδα: Μαχαίρωσε τον αδελφό του μετά από καβγά

Τραγική κατάληξη είχε οικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (14/2) στο χωριό Μάρθια του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη, με θύμα έναν 67χρονο άνδρα και φερόμενο δράστη τον 63χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με το patris.gr, τα δύο αδέλφια, που διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι, διαπληκτίστηκαν έντονα.

Ο καβγάς φέρεται να κλιμακώθηκε και ο 63χρονος να επιτέθηκε με μαχαίρι στον αδελφό του, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό και την κοιλιακή χώρα. Τα τραύματα αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 67χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 63χρονου.

Πηγές αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το Creta24 ανέφερε ότι τα δύο αδέλφια είχαν και στο παρελθόν έντονες διαφωνίες.

Ο 67χρονος ήταν διαζευγμένος με δύο παιδιά, ενώ ο 64χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ζούσε απομονωμένος.

Ο φερόμενος ως δράστης σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΗΣΥ: Στο σταυροδρόμι της 28ης Φεβρουαρίου και της 24ης Μαΐου – Η ώρα της αλήθειας για την Αννίτα

ΔΗΣΥ: Στο σταυροδρόμι της 28ης Φεβρουαρίου και της 24ης Μαΐου – Η ώρα της αλήθειας για την Αννίτα

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν βρίσκεται απλώς σε προεκλογική περίοδο. Βρίσκεται σε φάση υπαρξιακής δοκιμασίας. Το κόμμα που για χρόνια καθορίζει τον ρυθμό της πολιτικής ζωής, σήμερα παλεύει με εσωτερικές αντιθέσεις, διαρροές ψηφοφόρων, σκιές από δικαστικές υποθέσεις και μια εμφανή δυσκολία επαναπροσδιορισμού του ρόλου του, στην αντιπολίτευση.

