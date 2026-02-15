Themasports lifenewscy
Σε ρυθμούς καρναβαλιού η Λεμεσός - Αρχή με την παιδική παρέλαση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ρυθμούς καρναβαλιού η Λεμεσός - Αρχή με την παιδική παρέλαση

 15.02.2026 - 09:22
Σε ρυθμούς καρναβαλιού η Λεμεσός - Αρχή με την παιδική παρέλαση

Την τιμητική τους έχουν τα παιδιά σήμερα, Κυριακή, καθώς πραγματοποιείται η παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση του Δήμου Λεμεσού, κατά μήκος του παραλιακού δρόμου.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:30, από τα φώτα τροχαίας του δημόσιου κήπου, με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι της πόλης, ενώ θα προπορεύεται η παιδική ομάδα κρουστών Batukinio, η «Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας» του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, καθώς και οι μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και οι Μαζορέττες Λεμεσού.

Η καθιερωμένη εκδήλωση των Κανταδόρων έξω από το «Πέραμα» θα πραγματοποιηθεί στις 16:30 και κατά τη διάρκεια της θα τραγουδούν οι κανταδόροι Γιωργαλλέτου, προς τιμή του ιδρυτή τους α. Γιώργου Γιωργαλλέτου. Παράλληλα, ο Δήμος Λεμεσού θα τιμήσει, για την προσφορά τους, παλιούς κανταδόρους και συγκεκριμένα τον Λόλλο και Περικλή Γιωργαλλέτο.

Οι σημερινές καρναβαλίστικες εκδηλώσεις του Δήμου Λεμεσού συνεχίζονται στις 20:30, στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, όπου το συγκρότημα  « Time Surfers Party Band», θα παρουσιάσει ένα disco party ρεπερτόριο,  γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και χορό (απαραίτητη η εξασφάλιση δωρεάν εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας ticketmaster.cy).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν βρίσκεται απλώς σε προεκλογική περίοδο. Βρίσκεται σε φάση υπαρξιακής δοκιμασίας. Το κόμμα που για χρόνια καθορίζει τον ρυθμό της πολιτικής ζωής, σήμερα παλεύει με εσωτερικές αντιθέσεις, διαρροές ψηφοφόρων, σκιές από δικαστικές υποθέσεις και μια εμφανή δυσκολία επαναπροσδιορισμού του ρόλου του, στην αντιπολίτευση.

