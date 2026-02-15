Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Το κλειδί στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό» δημοσιεύει φωτογραφία από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και κάνει λόγο για συμφωνίες «χαμηλής πολιτικής», που μπορεί να αποτελέσουν «βατήρα» για μεγάλα άλματα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη Διάσκεψη του Μονάχου, σημειώνοντας τα μηνύματα για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε άλλους δύο νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα.

Ο «Πολίτης της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Η κοινωνία ζητά αλλαγή ή εκδίκηση;» και δημοσιεύει την πρώτη του δημοσκόπηση για τις βουλευτικές εκλογές, όπου καταγράφεται εξακομματική βουλή, με το 46% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν. Η εφημερίδα φιλοξενεί συνέντευξη του τέως Υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου, ο οποίος δήλωσε ότι τα τοπικά ενδιαφέροντα κρατούν «όμηρο» την ενέργεια. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στη λαθροθηρία, κάνοντας αναφορά σε απειλές οργανωμένων κυκλωμάτων που εκθέτουν τους θηροφύλακες σε κίνδυνο.

«Ο Φιλελεύθερος της Κυριακής» με τίτλο «Με ραβασάκι από Άγκυρα στη Ν. Υόρκη» αναφέρεται στο τι συζητήθηκε μεταξύ Έρχιουρμαν και Γκουτέρες, καθώς και σε τηλεφώνημα Φιντάν στον ΓΓ του ΟΗΕ πριν τη συνάντηση. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα φιλοξενεί συνέντευξη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία αναφέρει ότι η απόφαση ΑΚΕΛ για απομάκρυνσή της ήταν προειλημμένη. Αλλού, η εφημερίδα φιλοξενεί συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνου Μουσιούττα, ο οποίος λέει ότι οι αυξήσεις συντάξεις με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα είναι «καλές και αισθητές».

Στην «Κυριακάτικη Χαραυγή» το κύριο θέμα με τίτλο «Το ΑΚΕΛ κτίστηκε πάνω στο ‘εμείς’, όχι στα ‘εγώ’», σημειώνει ότι μια ισχυρή Αριστερά θα ωφελήσει την επανένωση, τους εργαζόμενους και τη δημοκρατία. Η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία από την εκδήλωση διαμαρτυρίας οργανώσεων ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, σημειώνοντας ότι χωρίς τροφή δεν έχει ζωή. Αλλού, η εφημερίδα σημειώνει ότι το βάρος χρηματοδότησης της Κύπρου από το SAFE αγγίζει τα δισεκατομμύρια.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Sunday Mail» απαντά στην ερώτηση του τίτλου της «Το ΕΕΕ κάνει τους Gen Z μας τεμπέληδες;» ότι η Kυβέρνηση λέει όχι και κάνει λόγο για ένα κοινωνικό σύστημα για μια νέα εποχή. Η εφημερίδα δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφία από την προσπάθεια του Γιάνννου Κουγιουμτζιάν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς της Ιταλίας. Αλλού, η εφημερίδα σημειώνει ότι μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις η πληρότητα των φραγμάτων έφτασε μόλις το 14,1%.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» με τίτλο «Ξέρουμε τα ‘κεφάλια’ των φατριών» φιλοξενεί συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, ο οποίος αναπτύσσει στην εφημερίδα το πλάνο του για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, χαρακτηρίζοντάς το «φωλιά παιδείας» για 172 χρόνια, μέσα από συνέντευξη με απόφοιτο του σχολείου. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η αξία των τ/κ περιουσιών ανέρχεται σε €7,5 δισ. με τα ενοίκια που λαμβάνονται να φτάνουν μόλις τα €5 εκ.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Σημερινή της Κυριακής» με τίτλο «Συμμαχική Βάση στην Πάφο με σφραγίδα των ΗΠΑ» αναφέρει ότι η Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» αποκτά αμερικανικό και συμμαχικό χαρακτήρα, με προοπτική φιλοξενίας δυνάμεων του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του Ισραήλ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η υπόθεση της «Annie», που προτίθεται να προσφύγει στο ΕΔΑΔ, δοκιμάζει τους θεσμούς. Αλλού, η εφημερίδα φιλοξενεί συνέντευξη της Υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, η οποία αναφέρει ότι η Κυβέρνηση δεν φοβάται την αξιολόγηση ούτε των εκπαιδευτικών, ούτε του συστήματος, ούτε των πολιτικών της.