Εγκληματική ομάδα: Ψάχνουν τον προμηθευτή ναρκωτικών και τους παραλήπτες - Το σκεπτικό του Δικαστηρίου για την κράτηση των 5
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εγκληματική ομάδα: Ψάχνουν τον προμηθευτή ναρκωτικών και τους παραλήπτες - Το σκεπτικό του Δικαστηρίου για την κράτηση των 5

 15.02.2026 - 11:20
Εγκληματική ομάδα: Ψάχνουν τον προμηθευτή ναρκωτικών και τους παραλήπτες - Το σκεπτικό του Δικαστηρίου για την κράτηση των 5

Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν πέντε από τους εννέα υπόπτους που συνελήφθησαν το Σάββατο από την ΥΚΑΝ στην Λάρνακα. Οι πέντε άνδρες, ηλικίας 39, 23, 23, 19 και 19 παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των πέντε υπόπτων δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας να τεθούν οι πελάτες τους υπό οκταήμερη κράτηση. 

Εναντίον των πέντε υπόπτων η αστυνομία διερευνά 7 αδικήματα τα οποία αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και Β από άλλο άτομο, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και Β, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και Β με σκοπό την προμήθεια σε άλλα άτομα, αδικήματα κατά παράβαση του περί παρεμπόδισης και καταπολέμησης των νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ένας εκ των δυο 19χρονων αντιμετωπίζει και όγδοη κατηγορία που αφορά την κατοχή πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τεράστια επιχείρηση ΥΚΑΝ: Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι τέσσερις συλληφθέντες - Στο κελί οι άλλοι πέντε

Εναντίον των άλλων τεσσάρων υπόπτων σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές υποθέσεις οι οποίες διερευνώνται. Δεν αποκλείεται η αστυνομία να προχωρήσει και σε άλλες συλλήψεις τις επόμενες ημέρες.

Για την παρούσα υπόθεση αναζητείται ο προμηθευτής των ναρκωτικών, οι τελικοί παραλήπτες των ναρκωτικών καθώς και άλλοι συνεργάτες των υπόπτων. Τυχόν απόλυση των πέντε, ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό το έργο της αστυνομίας, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο εάν οι ύποπτοι αφεθούν ελεύθεροι να επηρεάσουν μάρτυρες και μαρτυρία ή και ακόμη να καταστρέψουν τεκμήρια. Επίσης ανέφερε ο ανακριτής ότι υπάρχει η πιθανότητα οι ύποπτοι να διαφύγουν στο εξωτερικό ή στις μη ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές. 

Το Δικαστήριο ανέφερε πως υπάρχει μαρτυρία για διάπραξη των αδικημάτων, σύνδεση των υπόπτων, το ανακριτικό έργο της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη και εαν αφεθούν ελεύθεροι οι ύποπτοι ενδέχεται να επηρεάσουν μαρτυρία, ή να καταστρέψουν τεκμήρια ή να διαφύγουν εκτός Κύπρου ή στα κατεχόμενα. Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος των πέντε υπόπτων για περίοδο οκτώ ημερών. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν βρίσκεται απλώς σε προεκλογική περίοδο. Βρίσκεται σε φάση υπαρξιακής δοκιμασίας. Το κόμμα που για χρόνια καθορίζει τον ρυθμό της πολιτικής ζωής, σήμερα παλεύει με εσωτερικές αντιθέσεις, διαρροές ψηφοφόρων, σκιές από δικαστικές υποθέσεις και μια εμφανή δυσκολία επαναπροσδιορισμού του ρόλου του, στην αντιπολίτευση.

