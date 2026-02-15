Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Τραγωδία - Γυναίκα πέθανε αφού έφαγε live το «Καβούρι του Διαβόλου»

 15.02.2026 - 11:08
Video: Τραγωδία - Γυναίκα πέθανε αφού έφαγε live το «Καβούρι του Διαβόλου»

Η Emma Amit, γνωστή vlogger από το Παλάουαν των Φιλιππίνων, ανέβασε στις 4 Φεβρουαρίου βίντεο που παρουσίαζε τη συλλογή κοχυλιών και καβουριών που είχε μαζέψει κοντά στο σπίτι της.

Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και το «Καβούρι του Διαβόλου» (Zosimus aeneus). Στο κλιπ, η 51χρονη φαίνεται να μαγειρεύει και να τρώει το τοξικό όστρακο, αγνοώντας τον θανάσιμο κίνδυνο που έκρυβε.

Δύο νεκροί από έναν... μεζέ!
Η αντίδραση του οργανισμού της ήταν ακαριαία. Λίγο μετά το γεύμα, η Amit έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή δύο μέρες αργότερα.

Η τραγωδία, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Ένας φίλος της, που βρισκόταν μαζί και κατανάλωσε επίσης το δηλητηριώδες έδεσμα, κατέληξε κι αυτός. Οι αρχές που ερεύνησαν το σπίτι της άτυχης γυναίκας, βρήκαν συνολικά επτά κελύφη του συγκεκριμένου καβουριού.

«Καβούρι του Διαβόλου»: Το πιο τοξικό του είδους του

Το «Καβούρι του Διαβόλου» θεωρείται το πιο επικίνδυνο του είδους του στις Φιλιππίνες και είναι εξαπλωμένο σε όλο τον Ινδο-Ειρηνικό Ωκεανό. Περιέχει έναν συνδυασμό ισχυρών τοξινών που αποδεικνύονται θανατηφόρες για τον άνθρωπο σε ποσοστό 50% των περιπτώσεων.

Μετά το περιστατικό, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους και τους τουρίστες, τονίζοντας πως η κατανάλωση αυτού του είδους μπορεί να επιφέρει τον θάνατο μέσα σε λίγες μόλις ώρες, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης αν το δηλητήριο περάσει στο κυκλοφορικό σύστημα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΔΗΣΥ: Στο σταυροδρόμι της 28ης Φεβρουαρίου και της 24ης Μαΐου – Η ώρα της αλήθειας για την Αννίτα

ΔΗΣΥ: Στο σταυροδρόμι της 28ης Φεβρουαρίου και της 24ης Μαΐου – Η ώρα της αλήθειας για την Αννίτα

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν βρίσκεται απλώς σε προεκλογική περίοδο. Βρίσκεται σε φάση υπαρξιακής δοκιμασίας. Το κόμμα που για χρόνια καθορίζει τον ρυθμό της πολιτικής ζωής, σήμερα παλεύει με εσωτερικές αντιθέσεις, διαρροές ψηφοφόρων, σκιές από δικαστικές υποθέσεις και μια εμφανή δυσκολία επαναπροσδιορισμού του ρόλου του, στην αντιπολίτευση.

