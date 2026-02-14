Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Θύελλα» στις ΗΠΑ από πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση για τη σύλληψη Μαδούρο
ΔΙΕΘΝΗ

«Θύελλα» στις ΗΠΑ από πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση για τη σύλληψη Μαδούρο

 14.02.2026 - 18:46
«Θύελλα» στις ΗΠΑ από πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση για τη σύλληψη Μαδούρο

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στις ΗΠΑ έπειτα δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Δεν είναι ξεκάθαρο στο δημοσίευμα της WSJ -που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος- πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ΑΙ της Anthropic στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού, που περιλάμβανε τον βομβαρδισμό αρκετών τοποθεσιών στο Καράκας τον περασμένο μήνα.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία που επιχειρούν να διατηρήσουν οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: Από τη μία επιδιώκουν συμβόλαια με τον στρατό και κρατικούς φορείς, από την άλλη θέτουν όρια στη χρήση των μοντέλων τους, ιδίως σε ζητήματα μαζικής επιτήρησης ή αυτόνομων οπλικών συστημάτων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές χρήσης της Anthropic, πιο συγκεκριμένα, απαγορεύουν τη χρήση του Claude για τη διευκόλυνση βίας, την ανάπτυξη όπλων ή τη διεξαγωγή επιτήρησης.

Αντίστοιχες πληροφορίες για χρήση του Claude από τον αμερικανικό στρατό δημοσιεύει και το Axios, κάνοντας μάλιστα λόγο για χρήση του μοντέλου ΑΙ κατά τη διάρκεια της ενεργής φάσης της επιχείρησης, και όχι μόνο στο στάδιο της προετοιμασίας.

Αν και στο δημοσίευμα του Axios δεν διευκρινίζονται οι ακριβείς λειτουργίες του μοντέλου που αξιοποιήθηκαν, σημειώνεται ότι ο αμερικανικός στρατός το έχει αξιοποιήσει στο παρελθόν για ανάλυση δορυφορικών εικόνων και επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο -δυνατότητες κρίσιμες σε σύνθετα και ρευστά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Πεντάγωνο εξετάζει εκ νέου τη συνεργασία του με την Anthropic, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξαν ανησυχίες εντός του υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη στάση της εταιρείας.

Η Anthropic διέψευσε ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε παρέμβαση ή επικοινωνία που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχείρηση.
 
Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου οι ΗΠΑ να διατηρήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας.

Οι συζητήσεις μεταξύ Πενταγώνου και εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζονται, τόσο για την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα συστήματα όσο και για ενδεχόμενη χαλάρωση των περιορισμών χρήσης, με το ερώτημα να παραμένει: Μέχρι πού μπορεί να φτάνει η εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό
Τραγωδία στην άσφαλτο: Σκοτώθηκε ενώ άλλαζε λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Φεβρουαρίου
Άγιος Βαλεντίνος: Η αληθινή ιστορία -Γιατί γιορτάζουμε τον έρωτα στις 14 Φεβρουαρίου – Η ελληνική εκδοχή
Από τα χιόνια στη σκόνη: Το «κοκτέιλ» του καιρού τις επόμενες μέρες – Ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία
Γονιμότητα: Ο πασίγνωστος ιός που επηρεάζει το ανδρικό σπέρμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τεράστια επιχείρηση της ΥΚΑΝ: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, πυροβόλο όπλο και οχήματα - Χειροπέδες σε 9 πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

 14.02.2026 - 18:17
Επόμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα»

 14.02.2026 - 18:58
Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα»

Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα»

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα»

Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα»

  •  14.02.2026 - 18:58
Σπάει τη σιωπή του ο Φαίδωνος - «Οργανωμένο και μεθοδευμένο έγκλημα σε βάρος μου, δεν ζητώ καμία ευνοϊκή μεταχείριση»

Σπάει τη σιωπή του ο Φαίδωνος - «Οργανωμένο και μεθοδευμένο έγκλημα σε βάρος μου, δεν ζητώ καμία ευνοϊκή μεταχείριση»

  •  14.02.2026 - 19:38
Τεράστια επιχείρηση της ΥΚΑΝ: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, πυροβόλο όπλο και οχήματα - Χειροπέδες σε 9 πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

Τεράστια επιχείρηση της ΥΚΑΝ: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, πυροβόλο όπλο και οχήματα - Χειροπέδες σε 9 πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

  •  14.02.2026 - 18:17
Τραγωδία στο highway: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 58χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – Συνελήφθη ο οδηγός

Τραγωδία στο highway: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 58χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – Συνελήφθη ο οδηγός

  •  14.02.2026 - 12:41
ΒΙΝΤΕΟ – Χαμόγελα στον Πωμό: Υπερχείλισε το φράγμα – Δείτε το εντυπωσιακό θέαμα

ΒΙΝΤΕΟ – Χαμόγελα στον Πωμό: Υπερχείλισε το φράγμα – Δείτε το εντυπωσιακό θέαμα

  •  14.02.2026 - 13:29
Ελλάδα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για κακούργημα

Ελλάδα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για κακούργημα

  •  14.02.2026 - 16:34
Αφθώδης Πυρετός: Παραδόθηκαν 500.000 εμβόλια μέσω Λήδρα Πάλας – «Γρίφος» η προέλευση των κρουσμάτων

Αφθώδης Πυρετός: Παραδόθηκαν 500.000 εμβόλια μέσω Λήδρα Πάλας – «Γρίφος» η προέλευση των κρουσμάτων

  •  14.02.2026 - 14:13
Video: Το... σπάνιο δώρο που έκανε ο Φειδίας στη Στυλιάνα για τον Άγιο Βαλεντίνο - «Αστιεύκεις με ένεν;»

Video: Το... σπάνιο δώρο που έκανε ο Φειδίας στη Στυλιάνα για τον Άγιο Βαλεντίνο - «Αστιεύκεις με ένεν;»

  •  14.02.2026 - 17:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα