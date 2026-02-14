Αποκάλυψη για τον θάνατο του Ναβάλνι: Δηλητηριάστηκε με τοξίνη βατράχου του Εκουαδόρ, στο στόχαστρο η Μόσχα





Όπως σημείωσαν, ο Ναβάλνι υπέκυψε στη δηλητηρίαση με τοξίνη που βρέθηκε στον βάτραχο dart του Εκουαδόρ - γνωστή στα λατινικά ως epibatidine - η οποία είναι 200 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη. Η τοξίνη αυτή κατατάσσεται στα χημικά όπλα και το γεγονός αυτό προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία για τη σύνδεση του εγκλήματος με την ρωσική κυβέρνηση.





«Η τοξίνη αυτή χρησιμοποιείται από ιθαγενείς φυλές της Νότιας Αμερικής με βελόνα ή όπλα με φυσαλίδες αέρα για να κυνηγήσουν», εξήγησε η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ. «Μόνο η κυβέρνηση Πούτιν είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτήν την τοξίνη κατά του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή και γι’ αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να ρίξουμε φως στην βάρβαρη προσπάθεια της Κρεμλίνο να φιμώσει τη φωνή του».







Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της δηλητηρίασης από την τοξίνη του βατράχου του Εκουαδόρ, χαρακτηρίζοντάς την ως «ιδιαίτερα ισχυρή» νευροτοξική ουσία. «Τα θύματα ασφυκτιούν», είπε.



Παρούσα στη συνέντευξη Τύπου ήταν και όπου η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια, η οποία φανερά συγκλονισμένη, εξήγησε τις συνθήκες του θανάτου του συζύγου της. «Ήταν η πιο τρομερή ημέρα της ζωής μου», δήλωσε, αναφερόμενη στη στιγμή που έμαθε τα τραγικά νέα στις 16 Φεβρουαρίου 2024. «Τώρα καταλαβαίνω και ξέρω ότι δεν είναι μόνο λόγια. Είναι επιστημονική απόδειξη», τόνισε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, εξήγησε γιατί ήταν απαραίτητο να κατανοηθεί η πραγματική αιτία του θανάτου του Ναβάλνι. «Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τη Ρωσία υπεύθυνη για τις πράξεις της και να συνεχίσουμε να φέρνουμε στο φως τα συνεχή ψέματά της», είπε. «Τώρα θα προχωρήσουμε με αυτές τις πληροφορίες στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία».



Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη απαντήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία.



Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή της κατά το παρελθόν, χαρακτηρίζοντας το θάνατο του Ναβάλνι ως αποτέλεσμα «συνδυασμένων ασθενειών», περιλαμβανομένων ανωμαλιών στην καρδιά του. Παρά ταύτα, οι ανακριτές του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλοι σύμμαχοι συνέχισαν τις έρευνες «με αποφασιστικότητα», προκειμένου να φτάσουν στην αλήθεια. Οι Βρετανοί επιστήμονες από το ερευνητικό κέντρο Πόρτον Ντάουν διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη της συγκεκριμένης τοξίνης.



Η ουσία, που βρέθηκε στο σώμα του Ναβάλνι, κατατάσσεται ως χημικό όπλο και είναι ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο που ενισχύει τις κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας για την επιχείρηση να τον εξουδετερώσει με βιοχημικά μέσα. Η Ρωσία κατηγορήθηκε για την προσπάθεια εξόντωσης του Ναβάλνι με τη χρήση του νευρικού παράγοντα Novichok το 2020, ένα χημικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε επίσης για την επίθεση στον πρώην Ρώσο διπλό πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και την κόρη του, το 2018 στο Σάλσμπερι.



Ο Ναβάλνι επέζησε από την αρχική δηλητηρίαση και ανάρρωσε στη Γερμανία πριν επιστρέψει στη Ρωσία, όπου συνελήφθη και φυλακίστηκε.

