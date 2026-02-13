Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠροσοχή καταναλωτές: Εντοπίστηκε αυτό το επικίνδυνο φρούτο στις ευρωπαϊκές αγορές - Τι περιέχει
ΔΙΕΘΝΗ

Προσοχή καταναλωτές: Εντοπίστηκε αυτό το επικίνδυνο φρούτο στις ευρωπαϊκές αγορές - Τι περιέχει

 13.02.2026 - 17:36
Προσοχή καταναλωτές: Εντοπίστηκε αυτό το επικίνδυνο φρούτο στις ευρωπαϊκές αγορές - Τι περιέχει

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές μετά από ειδοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με παρουσία υψηλών επιπέδων καδμίου σε αβοκάντο προέλευσης Κολομβίας.

Η ειδοποίηση (εδώ) κοινοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2026 από την Ολλανδία και έχει επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το προϊόν ανήκει στην κατηγορία «φρούτα και λαχανικά», ενώ ο κίνδυνος αξιολογήθηκε ως «σοβαρός».

-Μετρημένη τιμή: 0,073 mg/kg

-Επιτρεπτό όριο: 0,050 mg/kg

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής περιστατικά ασθένειας ή άτομα που να έχουν επηρεαστεί. Οι ολλανδικές αρχές προχώρησαν σε ενημέρωση του αποστολέα και των αρμόδιων αρχών, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Τι είναι το κάδμιο

Το κάδμιο είναι βαρύ μέταλλο που μπορεί να συσσωρεύεται στον ανθρώπινο οργανισμό και, σε αυξημένες συγκεντρώσεις ή σε μακροχρόνια έκθεση, να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Για τον λόγο αυτό τα επίπεδά του στα τρόφιμα παρακολουθούνται συστηματικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τυχόν πρόσθετα μέτρα θα ανακοινωθούν εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Πηγή: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά
Εκοιμήθη ο πατήρ Γεώργιος: Πένθος σε κοινότητα της Λευκωσίας - Σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του
Φυτιρής: Αυτές είναι οι τρεις επιλογές που δίνει στην Annie Alexoui για να τερματιστεί το «σήριαλ»
Προσοχή καταναλωτές: Εντοπίστηκε αυτό το επικίνδυνο φρούτο στις ευρωπαϊκές αγορές - Τι περιέχει
Live εικόνα: Πανέμορφα πλάνα από το Τρόοδος - «Ντύθηκε» ξανά στα λευκά
Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΔΗΠΑ: Tρεις νέοι υποψήφιοι για τις Βουλευτικές Εκλογές - Αριστίνδην η Ηλιάνα Κλεάνθους

 13.02.2026 - 17:13
Επόμενο άρθρο

Live εικόνα: Πανέμορφα πλάνα από το Τρόοδος - «Ντύθηκε» ξανά στα λευκά

 13.02.2026 - 17:48
Φυτιρής: Αυτές είναι οι τρεις επιλογές που δίνει στην Annie Alexoui για να τερματιστεί το «σήριαλ»

Φυτιρής: Αυτές είναι οι τρεις επιλογές που δίνει στην Annie Alexoui για να τερματιστεί το «σήριαλ»

Τρεις συγκεκριμένες επιλογές για την υποβολή κατάθεσης και στοιχείων έχει στη διάθεσή της η Ιωάννα Φωτίου (Annie Alexoui), δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι να προχωρήσει η διερεύνηση και «να μην γίνεται σήριαλ» μια υπόθεση, που απασχολεί την κοινωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φυτιρής: Αυτές είναι οι τρεις επιλογές που δίνει στην Annie Alexoui για να τερματιστεί το «σήριαλ»

Φυτιρής: Αυτές είναι οι τρεις επιλογές που δίνει στην Annie Alexoui για να τερματιστεί το «σήριαλ»

  •  13.02.2026 - 16:48
Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

  •  13.02.2026 - 18:13
Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

  •  13.02.2026 - 16:39
ΥΠΟΙΚ: Απασχολούν οι τοκισμοί στα δάνεια εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων

ΥΠΟΙΚ: Απασχολούν οι τοκισμοί στα δάνεια εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων

  •  13.02.2026 - 18:11
ΥΠΕΣ: Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια

ΥΠΕΣ: Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια

  •  13.02.2026 - 13:50
Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

  •  13.02.2026 - 12:15
Στο κελί 27χρονος για απάτη - «Τσέπωσε» 10 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία με ένα email

Στο κελί 27χρονος για απάτη - «Τσέπωσε» 10 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία με ένα email

  •  13.02.2026 - 16:09
Live εικόνα: Πανέμορφα πλάνα από το Τρόοδος - «Ντύθηκε» ξανά στα λευκά

Live εικόνα: Πανέμορφα πλάνα από το Τρόοδος - «Ντύθηκε» ξανά στα λευκά

  •  13.02.2026 - 17:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα