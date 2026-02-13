Themasports lifenewscy
ΥΓΕΙΑ

Η απαιτητική προπόνηση του Χάρι Στάιλς: Πώς «έσπασε» το φράγμα των 3 ωρών σε μαραθώνιο

 13.02.2026 - 16:30
Η απαιτητική προπόνηση του Χάρι Στάιλς: Πώς «έσπασε» το φράγμα των 3 ωρών σε μαραθώνιο

Ο χρόνος του Harry Styles στον Μαραθώνιο του Βερολίνου το 2025 προκάλεσε αίσθηση, αποδεικνύοντας ότι ο διεθνής σταρ δεν διαπρέπει μόνο στη σκηνή αλλά και στον αθλητισμό. Με επίδοση 2:59:13, κατάφερε να «σπάσει» το φράγμα των τριών ωρών, βελτιώνοντας εντυπωσιακά το ατομικό του ρεκόρ.

Μόλις έξι μήνες νωρίτερα, στον Tokyo Marathon, είχε τερματίσει σε 3:24:07. Η βελτίωση άνω των 20 λεπτών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για αποτέλεσμα συστηματικής και πολυετούς δουλειάς.

Χτίζοντας αερόβια βάση: Το «μυστικό» της αντοχής

Πίσω από τη φυσική του κατάσταση βρίσκεται ο πρώην στρατιώτης ειδικών δυνάμεων και ιδρυτής της Executive Peak Performance, Thibo David, ο οποίος συνεργάστηκε με τον τραγουδιστή από το 2018 έως το 2021, κατά την προετοιμασία του για την περιοδεία Love On Tour.

Η βάση της προπόνησης του Styles ήταν η αερόβια αντοχή. Κατά τη διάρκεια των lockdown, οι δυο τους πραγματοποιούσαν μεγάλες διαδρομές χαμηλής έντασης -60-70% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση του καρδιοαναπνευστικού συστήματος.

Αν και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα άλλαζε, πάντα περιλάμβανε τρέξιμο και συγκεκριμένα:

  • Ένα μεγάλο τρέξιμο το Σαββατοκύριακο έως 20 χλμ στο Λονδίνο.
  • Ένα μικρότερο 8-12 χλμ.
  • Συμπληρωματικό τρέξιμο εντός γυμναστηρίου.

Η συνέπεια στο τρέξιμο ήταν αδιαπραγμάτευτη και παραμένει μέχρι σήμερα, όπως αποδεικνύει η επίδοσή του στον μαραθώνιο.

Η προπόνηση στο στούντιο: Δύναμη, αντοχή και σταθερότητα

Οι προπονήσεις στο στούντιο ακολουθούσαν την ίδια ένταση και ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές.

Συνδύαζαν:

Προθέρμανση

  • 20-30 λεπτά χαλαρό τζόγκινγκ
  • 100 κάμψεις, 100 κοιλιακούς και 100 καθίσματα σε λιγότερο από 8 λεπτά
  • Ένα μίλι στο μέγιστο ρυθμό

Προπόνηση ενδυνάμωσης

Αντί για μια βαριά μπάρα, χρησιμοποιούσαν για την άσκηση κυρίως αλτήρες και kettlebells, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών. Έμφαση δινόταν σε μονόπλευρες ασκήσεις (π.χ. καθίσματα στο ένα πόδι, προβολές με βάρος στη μία πλευρά), ώστε να ενισχυθεί η ισορροπία και η σταθερότητα του κορμού.

Διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης

Τέσσερις γύροι έντονης προσπάθειας τεσσάρων λεπτών με ένα λεπτό διάλειμμα. Η μέθοδος αυτή συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του VO2 max, δηλαδή της μέγιστης ποσότητας οξυγόνου που μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα κατά την άσκηση.

Κορμός και αποθεραπεία

Η προπόνηση ολοκληρωνόταν με 10 λεπτά ασκήσεων κορμού (σανίδες, άρσεις ποδιών, ab roller) και χαλαρό τρέξιμο που κατέληγε σε περπάτημα και διατάσεις, ώστε να επανέλθει ο οργανισμός σε κατάσταση ηρεμίας.

Είναι αυτή η προπόνηση για όλους;

Παρότι το πρόγραμμα είναι εντυπωσιακό, δεν απευθύνεται σε αρχάριους. Όπως επισημαίνει ο David, η φυσική κατάσταση «χτίζεται» σταδιακά. Πριν από τέτοιου επιπέδου ένταση, απαιτείται:

  • Ισχυρή αερόβια βάση
  • Σταδιακή ανάπτυξη μυϊκής δύναμης
  • Χρόνος και συνέπεια

Η απότομη υιοθέτηση απαιτητικών προγραμμάτων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και υπερκόπωση.

Το «κρυφό» συστατικό της επιτυχίας

Πέρα από την πειθαρχία και τη συστηματικότητα, υπάρχει και ένας ακόμη παράγοντας: η απόλαυση. Ο Styles προσεγγίζει την άσκηση με παιχνιδιάρικη διάθεση, στοιχείο που, σύμφωνα με τον προπονητή του, κάνει τη διαφορά.

Το μήνυμα είναι σαφές: η γυμναστική δεν είναι τιμωρία, αλλά επένδυση σε μια πιο δυνατή, υγιή και μακροχρόνια ζωή.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

