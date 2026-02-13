Τι συμβαίνει στο Παιδοογκολογικό; Διαρροές νερού, έντονος θόρυβος- Οι εξηγήσεις του ΟΚΥπΥ

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο Χαράλαμπος Χαριλάου, είπε ότι κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων, παρατηρήθηκαν μικρές διαρροές νερού στο Παιδοογκολογικό Τμήμα, λόγω του ότι οι υφιστάμενοι διακόπτες, εξαιτίας της παλαιότητάς τους, δεν ήταν εφικτό να διακόψουν πλήρως την παροχή νερού.

Ανέφερε επίσης ότι ως προληπτικό μέτρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των κατεδαφίσεων παρευρισκόταν συνεχώς υδραυλικός, ώστε σε περίπτωση ανάλογου περιστατικού να λαμβάνονται αμέσως διορθωτικά μέτρα.

Σύμφωνα με τον κύριο Χαριλάου, παρατηρήθηκε και αυξημένος θόρυβος κατά την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης αυλακιών στο δάπεδο του Παιδοχειρουργικού Τμήματος για τη διέλευση σωληνώσεων αποχέτευσης.

Ωστόσο σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες εργασίες ήταν αναπόφευκτες και ότι η Διεύθυνση του Παιδοογκολογικού Τμήματος, είχε εκ των προτέρων ενημερωθεί.

Πηγή: rik