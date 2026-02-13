Τρεις σημαντικές αποφάσεις ενώπιον του Υπουργικού - Η προεκλογική υπόσχεση που υλοποιεί ο ΠτΔ

Στις σημαντικές αποφάσεις που αναμένεται να λάβει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην εναρκτήρια του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχουν τρία θέματα στα οποία θέλω να κάμω αναφορά.

Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι η υπεύθυνη οικονομική μας πολιτική για διεύρυνση του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας, που ενισχύει τις προοπτικές της οικονομίας μας, των ρυθμών ανάπτυξης - αναμένουμε σήμερα το μεσημέρι τα αποτελέσματα, είναι σημαντικό να δούμε για το τέταρτο τρίμηνο του 2025- μάς επιτρέπει να επενδύουμε σε τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, το στεγαστικό, το κράτος πρόνοιας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα θα αποφασίσουμε το θέμα της διεύρυνσης των στεγαστικών σχεδίων -ήταν κάτι που ανακοίνωσα στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων μας για το 2026- δίνοντας το δικαίωμα σε περισσότερους συμπατριώτες μας να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από το κράτος σε αυτά τα σχέδια.

Να θυμίσω ότι και η προσιτή στέγη ήταν από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Επενδύσαμε πάνω από 300 εκατομμύρια με δικές μας πρωτοβουλίες, και στο επίπεδο των Υπουργών Εσωτερικών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχαμε και το σχέδιο της Προέδρου της Επιτροπής που αναμένουμε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το 2026.

Το δεύτερο θέμα αφορά μια καθοριστική, θα έλεγα, τροποποίηση του Συντάγματος σε βάση και των συστάσεων της ομάδας του FBI που είχαμε καλέσει στην Κύπρο για να ενισχύσουν τις κυπριακές Αρχές στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Άρα, σήμερα αποφασίζουμε μια σημαντική τροποποίηση στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα ενισχύει τις προσπάθειες των διωκτικών Αρχών για αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Και το τρίτο, που ήταν και μια προεκλογική υπόσχεση που είχα δώσει, σήμερα αποφασίζουμε να δοθεί το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις εκλογές για ανάδειξη των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους όσο και με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους.

Όπως ισχύει αυτή τη στιγμή για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες, σήμερα δίνουμε το ίδιο δικαίωμα και στους εκ μητρογονίας. Ήταν μια προεκλογική μου υπόσχεση».