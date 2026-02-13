Eρχιουρμάν: «Δεν διαπίστωσα καμία μείωση ενδιαφέροντος του Γκουτέρες για το Κυπριακό»

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Αναντολού, σε συνέντευξη Τύπου στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, στα κατεχόμενα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε ότι, μετά την εκλογή του, απέστειλαν επιστολή απάντησης στην επιστολή συγχαρητηρίων του Γκουτέρες, στην οποία εξέφραζαν την επιθυμία τους να οριστεί συνάντηση το συντομότερο δυνατό. Υπενθύμισε ότι στην επιστολή εκείνη είχε επισημάνει το αίτημα για άμεση επαφή.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ότι ο Γκουτέρες ανταποκρίθηκε ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν και ότι, στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου συνάντηση διάρκειας περίπου 1 ώρας και 10 λεπτών. Όπως ανέφερε, ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον κ. Γκουτέρες.

«Καταρχάς, είχαμε την πρόθεση να μεταφέρουμε εκ νέου στον κύριο Γενικό Γραμματέα τη βούληση του λαού μας για λύση. Το πράξαμε. Δεύτερον, από την πρώτη ημέρα έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, θέσαμε στο τραπέζι τη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων που είχαμε κοινοποιήσει στο κοινό και στη διεθνή κοινότητα ήδη από πολύ πριν από την εκλογική περίοδο» είπε.

Για τη μεθοδολογία αυτή των τεσσάρων σημείων, συνέχισε «έγιναν διάφορες συζητήσεις και σχόλια. Είχαμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε εκ νέου, πρόσωπο με πρόσωπο στον κύριο Γενικό Γραμματέα, τι ακριβώς σημαίνουν για εμάς αυτά τα τέσσερα σημεία και τι εννοούμε με αυτά».

Ως τρίτο θέμα, είπε, «μεταφέραμε επίσης τις απόψεις μας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν συζητηθεί στη Γενεύη και στη Νέα Υόρκη και τα οποία παραλάβαμε, καθώς και για τα μέτρα που προτείναμε εμείς και εκείνα που πρότεινε ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης».

Ο κ. Ερχιουρμάν επανέλαβε την άποψή του ότι οι συναντήσεις σε σχήμα 5+1 δεν είναι κατάλληλες για τη συζήτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ότι αυτά θα πρέπει ουσιαστικά να καταλήγουν σε αποτέλεσμα στις συναντήσεις των δύο ηγετών στη Λευκωσία.

Δήλωσε ότι δεν διαπίστωσε καμία μείωση του ενδιαφέροντος του κ. Γκουτέρες για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και ότι ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά όλες τις εξελίξεις. Πρόσθεσε ότι το γεγονός πως η συνάντηση διήρκεσε σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τον προγραμματισμένο δείχνει το ενδιαφέρον του για το θέμα.

Αναφορικά με τα νέα σημεία διέλευσης, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι ενημέρωσαν τον κ. Γκουτέρες πως έχουν αναπτύξει πολυάριθμες προτάσεις. «Το ότι ο κύριος Γενικός Γραμματέας ολοκλήρωσε λέγοντας ‘θα είμαστε σε πολύ συχνότερη επαφή’ ήταν σημαντικό για εμάς. Χρησιμοποιώ τη λέξη επαφή, διότι δεν συζητήσαμε εκεί τη μορφή. Δηλαδή αν θα είναι και πάλι δια ζώσης ή με ποιον τρόπο, δεν το γνωρίζω, αλλά θα είμαστε σε συχνότερη επαφή», ανέφερε.

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε επίσης σε παράγοντες που, όπως υποστήριξε, αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη και την επαφή μεταξύ των πλευρών. Ειδικότερα, έκανε λόγο για συμφωνίες που συνάπτει η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας με διάφορες χώρες, υποστηρίζοντας ότι αυτές αφήνουν εκτός τους Τουρκοκυπρίους και την Τουρκία.

«Όταν εξετάζονται συνολικά, πρόκειται για συμφωνίες που αφήνουν εκτός τους Τουρκοκυπρίους και αφορούν περιοχές όπου υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Το ίδιο ισχύει για την ασφάλεια, για τις θαλάσσιες ζώνες, για τους υδρογονάνθρακες, για την ενέργεια, για τους εμπορικούς διαδρόμους, ακόμη και για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, είπαμε ότι και αυτά αποτελούν παράγοντες που μειώνουν την εμπιστοσύνη», ανέφερε.

Ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε πως μια λύση, σταθερότητα και ειρήνη στην Κύπρο θα συνέβαλαν και στη μόνιμη σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή και ότι, για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσει να ασχολείται στενά με το θέμα.

Την ίδια ημέρα το βράδυ της συνάντησης, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, κατά την οποία συζητήθηκε η συνάντηση, ενώ ο Φιντάν τον ενημέρωσε και για τη διαδικασία των συνομιλιών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ