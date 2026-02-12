Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

 12.02.2026 - 12:34
Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

Μια συνάντηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος έλαβε χώρα στην «καρδιά» των εξελίξεων, τη Νέα Υόρκη, ανάμεσα στον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

​Ο Αβέρωφ Νεοφύτου πήρε την πρωτοβουλία να συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

​Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου αποκάλυψε το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Η συνάντηση διευθετήθηκε μετά από επικοινωνία του ιδίου, όταν πληροφορήθηκε την παρουσία του κ. Έρχιουρμαν στην αμερικανική μεγαλούπολη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη για επανένωση του τόπου προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού.

​Ο κ. Νεοφύτου ξεκαθάρισε πως απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ευόδωση της αποστολής της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

​«Στην παρούσα κρίσιμη φάση, προτεραιότητά μου είναι η ευόδωση της αποστολής της κ. Ολγκίν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Με μια ατζέντα που συνδυάζει την οικονομική θωράκιση της Ευρώπης με τις κρίσιμες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έδωσε το στίγμα της Λευκωσίας κατά την άφιξη του στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

