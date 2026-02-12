Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

​Ο Αβέρωφ Νεοφύτου πήρε την πρωτοβουλία να συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

​Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου αποκάλυψε το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Η συνάντηση διευθετήθηκε μετά από επικοινωνία του ιδίου, όταν πληροφορήθηκε την παρουσία του κ. Έρχιουρμαν στην αμερικανική μεγαλούπολη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη για επανένωση του τόπου προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού.

​Ο κ. Νεοφύτου ξεκαθάρισε πως απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ευόδωση της αποστολής της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

​«Στην παρούσα κρίσιμη φάση, προτεραιότητά μου είναι η ευόδωση της αποστολής της κ. Ολγκίν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ.