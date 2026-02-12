«Πράματα και θαύματα» από την Annie Alexoui: Η απάντηση Φυτιρή για τη διαφθορά στην Αστυνομία και η «φόρμουλα» για τα στοιχεία

​Σχολιάζοντας τις καταγγελίες της κ. Φωτίου στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Φυτιρής ξεκαθάρισε πως το Υπουργείο και η Αστυνομία δεν εθελοτυφλούν μπροστά στις δημόσιες καταγγελίες. Ο Υπουργός αποκάλυψε πως αναζητείται ήδη ο κατάλληλος θεσμικός τρόπος ώστε η Annie να παραδώσει το υλικό που κατέχει με απόλυτη ασφάλεια, καθώς μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, ο κ. Φυτιρής στάθηκε στην ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, τονίζοντας πως εάν τα όσα περιγράφει η κ. Φωτίου για τη ζωή της αληθεύουν, πρόκειται για μια κατάσταση που προκαλεί βαθιά θλίψη, σημειώνοντας ωστόσο πως όλα τα ονόματα και οι ισχυρισμοί πρέπει να εξεταστούν βάσει των νόμων του κράτους.

​«Υπάρχουν παράνομοι ανάμεσα στους 5.000 αστυνομικούς»

​Με μια κίνηση ειλικρίνειας, ο κ. Φυτιρής παραδέχθηκε ανοιχτά πως το σώμα της Αστυνομίας δεν είναι αλώβητο από τη διαφθορά. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ανάμεσα σε 5.000 αστυνομικούς είναι αναμενόμενο να υπάρχουν κάποιοι που παρανομούν, μπλέκουν σε σκοτεινές διαδρομές και εγκαταλείπουν το καθήκον τους με μοναδικό σκοπό το οικονομικό κέρδος. Ξεκαθάρισε δε, πως ο απόλυτος στόχος της ηγεσίας είναι αυτοί οι άνθρωποι να απομακρυνθούν οριστικά από το σώμα, ώστε η Αστυνομία να παραμείνει καθαρή και να επιτελέσει τον ρόλο που της έχει αναθέσει η κοινωνία.

​Το παρασκήνιο των ερευνών και η σιωπή της Αστυνομίας

​Απαντώντας στις επικρίσεις για την ταχύτητα των κινήσεων των αρχών, ο Υπουργός εξήγησε πως η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει αυτεπάγγελτα να ερευνά το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διευκρίνισε ότι η έλλειψη δημοσίων ανακοινώσεων δεν σημαίνει απραξία, καθώς η μυστικότητα είναι επιβεβλημένη για να μην επηρεαστεί το ανακριτικό έργο. Η δημοσιοποίηση των εξελίξεων εναπόκειται στην κρίση του Αρχηγού της Αστυνομίας, με τον κ. Φυτιρή να καταλήγει πως υπάρχει ρητή οδηγία να εξετάζονται τα πάντα, ώστε κάθε υπόθεση που στοιχειοθετείται να οδηγείται άμεσα ενώπιον της δικαιοσύνης.