Ώρες αγωνίας για έγκυο: Mεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο εξωτερικό - Άμεση χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ώρες αγωνίας για έγκυο: Mεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο εξωτερικό - Άμεση χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο

 12.02.2026 - 11:41
Έγκυος, στην 35η εβδομάδα της κύησης, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί επειγόντως στο Ισραήλ.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, η Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας του ΟΑΥ, Μόνικα Κυριάκου, σημείωσε ότι η αερο-διακομιδή έγινε χθες το βράδυ, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια ο τοκετός. Σημείωσε ότι η έγκυος κυοφορεί έμβρυο, το οποίο με τη γέννησή του θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η κυρία Κυριάκου ανέφερε ότι από τότε που ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανέλαβε το κομμάτι της αποστολής ασθενών στο εξωτερικών, σε 27 περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαίο να γίνει αερο-διακομιδή. Σημείωσε ότι, 10 εξ αυτών των περιπτώσεων έτυχαν χειρισμού ως περιστατικά απειλητικά για τη ζωή και η διακομιδή ολοκληρώθηκε εντός μερικών ωρών.

Η Μόνικα Κυριάκου εξήγησε ότι τα πλείστα σοβαρά περιστατικά τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταφέρονται στο Ισραήλ, αφού είναι η πιο κοντινή χώρα στη Κύπρο.

ΠΗΓΗ: Riknews.com

Ιστορική απόφαση για τις μέλισσες: Γίνονται το πρώτο έντομο που αποκτά νομικά δικαιώματα

 12.02.2026 - 11:37
VIDEO: Ρομπότ από την Κίνα «κατέλαβαν» την Πάφο – Δείτε τι έκαναν μπροστά στο Δημαρχείο!

 12.02.2026 - 11:46
Με μια ατζέντα που συνδυάζει την οικονομική θωράκιση της Ευρώπης με τις κρίσιμες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έδωσε το στίγμα της Λευκωσίας κατά την άφιξη του στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

