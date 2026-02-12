Themasports lifenewscy
«Φουλ» οι μηχανές στη Λεμεσό για την Τσικνοπέμπτη - Άναψε η πρώτη φουκού - Δείτε φωτογραφία

 12.02.2026 - 09:30
Ούτε η συννεφιά ούτε η βροχή στάθηκαν ικανές να ανακόψουν το γλέντι στη Λεμεσό, όπου από νωρίς το πρωί της Τσικνοπέμπτης άναψαν οι πρώτες φουκούδες, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη των καρναβαλίστικων εκδηλώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τσικνοπέμπτη χωρίς πουρέκια δεν γίνεται - 40+ μαγαζιά σε όλη την Κύπρο

Η πόλη κινείται ήδη σε ρυθμούς Αποκριάς, με το πρώτο κάρβουνο να παίρνει φωτιά και την τσίκνα να απλώνεται στους δρόμους, δίνοντας το έναυσμα για ένα 11ήμερο γεμάτο κέφι, μουσική και γιορτινή ατμόσφαιρα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τύφλα να 'χει ο Άγιος Βαλεντίνος μπροστά στην Τσικνοπέμπτη - Μουσική, χορός, ποτό και άφθονη σούβλα σε όλη την Κύπρο - Δείτε εκδηλώσεις

Το σύνθημα για την έναρξη έδωσε ο Δήμαρχος Λεμεσού, ο οποίος σε ανάρτησή του γνωστοποίησε πως «άναψε η πρώτη φουκού», καλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και να ζήσουν το παραδοσιακό γλέντι της Τσικνοπέμπτης.

Παρά τις καιρικές συνθήκες, οι ψησταριές στήθηκαν κανονικά, με πολίτες, επαγγελματίες και οργανωμένα σύνολα να ετοιμάζουν τα κάρβουνα, αποδεικνύοντας πως στη Λεμεσό το καρναβάλι δεν… σταματά.

Οι εκδηλώσεις της ημέρας περιλαμβάνουν μουσικά σχήματα, παραδοσιακούς χορούς και υπαίθρια γλέντια σε κεντρικά σημεία της πόλης, με τη συμμετοχή του κόσμου να αναμένεται μαζική.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση και τη φωτογραφία του Δημάρχου Λεμεσού:

 

