Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Ενημερώνεται από Μητσοτάκη για τη συνάντηση με Ερντογάν

 12.02.2026 - 10:40
Για τη χθεσινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα Πέμπτη ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Βέλγιο, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Βέλγιο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ενημερωθεί από τον κ. Μητσοτάκη για τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Τούρκου Προέδρου στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, στην Άγκυρα.

Ο κ. Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Προέδρο, έκανε λόγο για «παράθυρο ευκαιρίας» ώστε να επανεκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για το Κυπριακό από εκεί που διεκόπη το 2017, σε μία διαδικασία η οποία πρέπει να κινείται πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πριν από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει σε συνάντηση ομάδας Ευρωπαίων ηγετών, την οποία συγκαλούν ο Γερμανός Καγκελάριος και οι Πρωθυπουργοί Ιταλίας και Βελγίου, με θέμα την ανταγωνιστικότητα. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η διπλωματία δεν κινείται μόνο με δηλώσεις. Κινείται και με επιμονές, αλλά και με εκκωφαντικές σιωπές. Και τα όσα διαδραματίστηκαν από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Άγκυρα το τελευταίο 24ωρο, δείχνουν ότι στο Κυπριακό διαμορφώνεται ένα σκηνικό χαμηλών τόνων, αλλά υψηλής στρατηγικής σημασίας.

