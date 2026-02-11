Νέα τροπή στην υπόθεση Λακκοτρύπη – Ερευνώνται 10 άδειες και πιθανές συγκρούσεις συμφέροντος

Το θέμα αποκαλύφθηκε στην Επιτροπή Θεσμών, με την Πρόεδρο του σώματος να επιβεβαιώνει ότι ζητήθηκαν συγκεκριμένα έγγραφα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι βουλευτές έλαβαν τελικά τον φάκελο με τις αιτήσεις του πρώην Υπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δέκα αιτήσεις που εγκρίθηκαν κατόπιν επικοινωνίας της επιτροπής με το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ δύο αποσύρθηκαν πριν ληφθεί απόφαση.

Στην Επιτροπή ακούστηκαν σοβαρές αιχμές για τον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων. Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ακόμα μια φορά δεν πήραμε απαντήσεις. Αντιληφθήκαμε ότι η διαφάνεια σε αυτό τον τόπο υποχωρεί δραματικά.»

Ερωτήματα τέθηκαν και για τον ρόλο του Υπουργείου Ενέργειας, με βουλευτές να υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία αποστέλλονταν τυπικά, χωρίς ουσιαστική διερεύνηση. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου διερωτήθηκε:

«Πώς η επιτροπή στηρίζεται στο υπουργείο εμπορίου σε όσα τον ενημερώνει, ενώ το υπουργείο εμπορίου κάνει μια τυπική διαδικασία;»

Όπως αναφέρθηκε, σε τουλάχιστον τρεις από τις δέκα περιπτώσεις φαίνεται να προκύπτει σοβαρή σύγκρουση συμφέροντος. Οι δύο σχετίζονται με εταιρεία χαλκού και με σύμβαση στο Βασιλικό επί υπουργίας Λακκοτρύπη.

Για τρίτη περίπτωση, η κ. Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι η εταιρεία παρουσιαζόταν ως δραστηριοποιούμενη αποκλειστικά στον τομέα του οίνου, ωστόσο – όπως είπε – είχε δεκάδες άλλες δραστηριότητες που δεν καταγράφηκαν στην ενημέρωση της επιτροπής.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον φάκελο να αποκτά πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο σε πολιτικό όσο και σε ποινικό επίπεδο.