ΠΔΣ: Πώς η Κύπρος θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών

Στην ομιλία του, στο συνέδριο, στη Λευκωσία, ο κ. Βορκάς σημείωσε ότι πρόκειται για πρακτικές εισηγήσεις προς άμεση υλοποίηση, προσθέτοντας ότι ο ΠΔΣ βρίσκεται στη διάθεση, της κυπριακής πολιτείας, προς επίτευξη του στόχου προσέλκυσης και υλοποίησης ποιοτικών επενδύσεων.

Συγκεκριμένα στις εισηγήσεις περιλαμβάνεται η ενίσχυση με επαρκή προϋπολογισμό και προσωπικό της Μονάδας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία με τον νεότερο νόμο που τίθεται σε ισχύ από τις 2 Απριλίου 2026, αποτελεί την Αρμόδια Αρχή για τον Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει άμεσα από το κράτος έγκαιρη ενημέρωση τόσον των υφιστάμενων, όσον και των πιθανών επενδυτών, έχοντας υπόψη ότι νομικές οντότητες, οποιαδήποτε μορφή και εάν έχουν, υπάγονται στην εφαρμογή του εν λόγω Νόμου, πρόσθεσε.

Ακολούθως ο κ. Βορκάς ανέφερε ότι ο ΠΔΣ βρίσκεται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και απέστειλε, στις 22 Ιανουαρίου 2025, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτήματα, και έλαβε διευκρινίσεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν αυτούσιες, στις 24 Απριλίου 2025, στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ, αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης (ΕΕ) 2025/63 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2025, σχετικά με την εξέταση εξερχόμενων επενδύσεων σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς για την οικονομική ασφάλεια της Ένωσης. Επί τούτου, ζήτησε από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, όπως λάβει άμεσα μέτρα για υιοθέτηση μέτρων προς υλοποίησης της εν λόγω Σύστασης, έχοντας υπόψη και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω, ανέφερε, ο ΠΔΣ βρίσκεται στη διαδικασία εσωτερικής συζήτησης για αποκρυστάλλωση του λεκτικού των εισηγήσεων του για τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ούτως ώστε να τυγχάνουν εποπτείας και καθοδήγησης ως προς τα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας που θα πρέπει να λαμβάνουν οι Επαγγελματίες Ανάπτυξης Γης, καλωσορίζοντας παράλληλα την σχετική Νομοθετική Πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία τέθηκε σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στις 13 Ιανουαρίου 2026 με καταληκτική ημερομηνία την 14η Φεβρουαρίου 2026.

Ο κ. Βορκάς συνέχισε λέγοντας πως έχοντας υπόψη το περιεχόμενο των διεθνών δημοσιευμάτων και την ανάγκη αποκατάστασης του καλού ονόματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξετάζεται η υποβολή πρότασης για τροποποίηση του Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012, ούτως ώστε οι υπηρεσίες προσέλκυσης ή υλοποίησης επενδύσεων, να θεωρούνται ως Εποπτευόμενες Διοικητικές Υπηρεσίες. Είναι αδιανόητο να υφίστανται λεγόμενοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν προβαίνουν σε υλοποίηση Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας και δεν τυγχάνουν εποπτείας, είπε.