ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πράσινο φως από την ΕΕ: Εγκρίθηκε το αμυντικό σχέδιο της Κύπρου στο πλαίσιο του SAFE – Έρχονται δάνεια δισεκατομμυρίων!

 11.02.2026 - 18:50
Πράσινο φως από την ΕΕ: Εγκρίθηκε το αμυντικό σχέδιο της Κύπρου στο πλαίσιο του SAFE – Έρχονται δάνεια δισεκατομμυρίων!

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε την Τετάρτη μια δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων που καθιστούν διαθέσιμη τη χρηματοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο του SAFE σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο, Δανία, Ισπανία, Κροατία, Πορτογαλία και Ρουμανία.

Η έγκριση του πακέτου δίνει στην Κύπρο τη δυνατότητα ενίσχυσης της αμυντικής της παραγωγής παραγωγής ύψους € 1.181.503.924 μέσω δανείων, με αρχική χρηματοδότηση ύψους € 177.225.588,60.

Μια δεύτερη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδοτική βοήθεια για την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία έχει εγκριθεί από τους πρέσβεις της ΕΕ και αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου. Από την δεύτερη δέσμη, η Ελλάδα έχει αιτηθεί € 787.669.283 μέσω του SAFE με την πρώτη πληρωμή να αφορά σε € 118.150.392,45.

«Οι σημερινές αποφάσεις δείχνουν ότι η ΕΕ δεν μιλάει μόνο για άμυνα - εμείς προσφέρουμε αποτελέσματα. Μέσω του SAFE, ενισχύουμε την ασφάλειά μας εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία,» δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, για την έγκριση της πρώτης δέσμης του πακέτου υπό την Κυπριακή Προεδρία.

Η σημερινή απόφαση έρχεται μετά τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Εθνικά Σχέδια Επενδύσεων στην Άμυνα των κρατών μελών. Ανοίγει το δρόμο για την έκδοση του πρώτου κύματος προσιτών, μακροπρόθεσμων δανείων από την Επιτροπή, τα οποία επιτρέπουν στις συμμετέχουσες χώρες να αποκτήσουν σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό και να ενισχύσουν την αμυντική τους ετοιμότητα.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα απόφαση που εξουσιοδοτεί την ΕΕ να υπογράψει τη διμερή συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά στις τη συμμετοχή καναδικών εταιρειών και προϊόντων καταγωγής Καναδά στις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο του μέσου SAFE. Ο Καναδάς θα είναι η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα που θα συμμετάσχει στο μέσο SAFE. Ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών, η συμφωνία είχε εγκριθεί προκαταρκτικά από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στην Επιτροπή Μονάδων Προστασίας του Περιβάλλοντος  στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την υπογραφή, η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά. Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί επίσημα μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του. Το κείμενο της συμφωνίας θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Μετά την έγκριση και των εκτελεστικών αποφάσεων, η Επιτροπή θα συνάψει δανειακές συμβάσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και θα προχωρήσει στην εκταμίευση των πληρωμών προχρηματοδότησης.

