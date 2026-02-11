Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήFT: Ο Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24/2 σχέδια για εκλογές και δημοψήφισμα επί ειρηνευτικής συμφωνίας
ΔΙΕΘΝΗ

FT: Ο Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24/2 σχέδια για εκλογές και δημοψήφισμα επί ειρηνευτικής συμφωνίας

 11.02.2026 - 20:47
FT: Ο Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24/2 σχέδια για εκλογές και δημοψήφισμα επί ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει στις 24 Φεβρουαρίου -κατά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής- να ανακοινώσει σχέδια για προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εκλογές και το δημοψήφισμα για την έγκριση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία -που θα ανακοίνωσε ο Ζελένσκι υπό την πίεση των ΗΠΑ- θα διεξαχθούν έως τις 15 Μαΐου.

Η βρετανική εφημερίδα επικαλέστηκε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που εμπλέκονται στους σχεδιασμούς, οι οποίοι ανέφεραν ότι η Ουκρανία έχει αρχίσει να σχεδιάζει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παράλληλα με δημοψήφισμα για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Με άλλη πηγή χαρακτήρισε στο Reuters αυτό το χρονοδιάγραμμα μη ρεαλιστικό. Ερωτηθείσα για το άρθρο των FT, η πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων εξέφρασε επιφυλάξεις, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν μπορεί να προκηρύξει εκλογές και δημοψήφισμα χωρίς πρώτα να συμφωνήσει στους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Το Κίεβο θέλει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους Δυτικούς συμμάχους πριν από την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας και θα χρειαζόταν να εφαρμοστεί μια εκεχειρία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Οι Ρώσοι δεν συμφωνούν σε μια συμφωνία και δεν λαμβάνουν μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου, οπότε πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν... βήματα για τη διεξαγωγή εκλογών;» διερωτήθηκε η πηγή στο Reuters.

Η ουκρανική προεδρία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό του ρεπορτάζ των Financial Times.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει ήδη αναθέσει στο κοινοβούλιο την προετοιμασία των απαραίτητων νομικών αλλαγών για διεξαγωγή εκλογών εν καιρώ πολέμου. Ουκρανοί βουλευτές και ειδικοί έχουν ξεκινήσει μια ομάδα εργασίας για να συντάξουν προτάσεις για νομικές αλλαγές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή εκλογών, σύμφωνα με τους FT.

Την περασμένη εβδομάδα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης πιέσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου έως τον Ιούνιο.

Το Κίεβο έχει μέχρι στιγμής επισημάνει ότι οι εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν λόγω του στρατιωτικού νόμου που παραμένει σε ισχύ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Επιπλέον, τονίζει ότι η διοργάνωση οποιασδήποτε ψηφοφορίες υπό ρωσικές επιθέσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο και εκατομμύρια πρόσφυγες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι εφικτό.

Η διοργάνωση εκλογών το συντομότερο δυνατό αποτελεί μέρος ενός ειρηνευτικού πλαισίου 20 σημείων για την ολοκλήρωση του οποίου εργάζονται Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές.

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν τις διαφορές σχετικά με την ανατολική επαρχία Ντονμπάς της Ουκρανίας, αναφέρουν πηγές, και η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις, συχνά σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εν μέσω ενός σφοδρού χειμώνα.

Η Ρωσία απαιτεί τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς στο πλαίσιο οποιασδήποτε μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ουκρανία, η οποία εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από 5.180 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ντονμπάς, αποκλείει αυτό το αίτημα, αλλά Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την προθυμία τους να διερευνήσουν λύσεις όπως η δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ή ελεύθερων συναλλαγών ζώνης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι, με τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ να πλησιάζουν, η Ουάσινγκτον θέλει να βρεθεί μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου έως τον Ιούνιο.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι, βάσει του πλαισίου που συζητείται από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, το Κίεβο θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία παράλληλα με προεδρικές εκλογές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πένθος στο ΤΕΠΑΚ: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή η Χριστίνα Βασιλείου - «Αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό» - Δείτε φωτογραφία
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση Φ. Φαίδωνα - Στο φως νέες καταγγελίες δημοτών
Νέο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου – Το challenge για ταξίδι στις Βρυξέλλες
Νέα άφιξη στη Λάρνακα με αυθεντικό ιταλικό καφέ – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει
Εποχικές λοιμώξεις: Πιθανό δεύτερο κύμα τον Μάρτιο - «Διαχειρίσιμη η κατάσταση στα νοσοκομεία»
Κλάπηκε μονοκάμπινο από αποθήκη τα ξημερώματα - Άρπαξαν και εργαλεία - Έκκληση για πληροφορίες - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΟΜΟΝΟΙΑ: Προπόνηση και... τούρτα στον Άιτινγκ (ΒΙΝΤΕΟ)

 11.02.2026 - 20:28
Επόμενο άρθρο

«Παράθυρο ευκαιρίας» για το Κυπριακό: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης–Ερντογάν στην Άγκυρα για επανέναρξη των συνομιλιών

 11.02.2026 - 20:08
Έρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό

Έρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό

Σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ιδίως το Κυπριακό προέβησαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τούφαν Έρχιουρμαν και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, στη συνάντησή τους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κ. Έρχιουρμαν. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό

Έρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό

  •  11.02.2026 - 21:26
Ερντογάν: Συμφωνούμε με τον φίλο Κυριάκο να λύσουμε τα προβλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο

Ερντογάν: Συμφωνούμε με τον φίλο Κυριάκο να λύσουμε τα προβλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο

  •  11.02.2026 - 18:17
Πράσινο φως από την ΕΕ: Εγκρίθηκε το αμυντικό σχέδιο της Κύπρου στο πλαίσιο του SAFE – Έρχονται δάνεια δισεκατομμυρίων!

Πράσινο φως από την ΕΕ: Εγκρίθηκε το αμυντικό σχέδιο της Κύπρου στο πλαίσιο του SAFE – Έρχονται δάνεια δισεκατομμυρίων!

  •  11.02.2026 - 18:50
Άργησε ο Φυτιρής και «ρίχνει βροχή» τα βίντεο η Annie Alexui – Στο στόχαστρο νέα άτομα - Ακάλυπτα τα πρόσωπά τους

Άργησε ο Φυτιρής και «ρίχνει βροχή» τα βίντεο η Annie Alexui – Στο στόχαστρο νέα άτομα - Ακάλυπτα τα πρόσωπά τους

  •  11.02.2026 - 11:43
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση Φ. Φαίδωνα - Στο φως νέες καταγγελίες δημοτών

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση Φ. Φαίδωνα - Στο φως νέες καταγγελίες δημοτών

  •  11.02.2026 - 11:54
Υπόθεση με μόσχευμα: Η επίσημη θέση του ΟΑΥ - «Άμεση η αντίδραση» - Τι συνέβη με την air ambulance

Υπόθεση με μόσχευμα: Η επίσημη θέση του ΟΑΥ - «Άμεση η αντίδραση» - Τι συνέβη με την air ambulance

  •  11.02.2026 - 15:00
Υπάρχει ένα βίντεο που ρεζιλεύει την Κύπρο διεθνώς και ΔΕΝ είναι εκείνο του Jalla!

Υπάρχει ένα βίντεο που ρεζιλεύει την Κύπρο διεθνώς και ΔΕΝ είναι εκείνο του Jalla!

  •  11.02.2026 - 20:21
Νέο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου – Το challenge για ταξίδι στις Βρυξέλλες

Νέο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου – Το challenge για ταξίδι στις Βρυξέλλες

  •  11.02.2026 - 09:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα