ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνία-Ιταλία: Η Βαρσοβία και η Ρώμη λένε ότι δεν θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

 11.02.2026 - 16:01
Πολωνία-Ιταλία: Η Βαρσοβία και η Ρώμη λένε ότι δεν θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Η Πολωνία και η Ιταλία δεν θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσαν σήμερα η Βαρσοβία και η Ρώμη, και προστίθενται έτσι στη λίστα των συμμάχων της Ουάσιγκτον που παραμένουν στο περιθώριο.

Αρχικά σχεδιασμένο να παγιώσει την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, ο Τραμπ βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης να αναλαμβάνει ευρύτερο ρόλο στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, κάτι που ορισμένες χώρες φοβούνται ότι μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Επιφυλακτική η Δύση

Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία προσεκλήθησαν να συμμετάσχουν σημαίνει ότι πολλές χώρες της Δύσης έχουν υιοθετήσει επιφυλακτική προσέγγιση.

«Λαμβάνοντας υπόψιν ορισμένες εθνικές αμφιβολίες για τη μορφή του συμβουλίου, υπό αυτές τις συνθήκες η Πολωνία δεν θα συμμετάσχει στο έργο του Συμβουλίου Ειρήνης, αλλά θα το αναλύσουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε κυβερνητική σύσκεψη.

«Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ υπήρξαν και θα παραμείνουν προτεραιότητά μας, άρα εάν οι συνθήκες αλλάξουν που θα καταστήσουν δυνατή τη συμμετοχή στο έργο του Συμβουλίου Ειρήνης, δεν αποκλείσουμε ένα τέτοιο σενάριο».

Ο Τουσκ αναμενόταν να συναντηθεί με τον εθνικιστή αντίπαλό του Κάρολ Ναβρότσκι αργότερα σήμερα σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, στην ατζέντα της οποίας περιλαμβάνεται το Συμβούλιο Ειρήνης.

Αναμενόμενη η στάση της Ιταλίας

Στο μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επίσης επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ιταλία δεν θα λάβει μέρος.

«Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Συμβούλιο Ειρήνης διότι υπάρχει ανυπέρβλητο συνταγματικό εμπόδιο στην ιταλική πλευρά», δήλωσε ο ίδιος στον ειδησεογραφικό σταθμό Sky TG24.

«Ωστόσο, εάν χρειαστεί να εργαστούμε επί των προσπαθειών ανοικοδόμησης που στόχο έχουν να διασφαλιστεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε», πρόσθεσε.

Με βάση το ιταλικό Σύνταγμα, η χώρα μπορεί να ενταχθεί σε διεθνείς οργανισμούς μόνο επί ίσοις όροις με άλλα μέλη –μια προϋπόθεση που σύμφωνα με τη Ρώμη δεν πληρούται από το τωρινό καταστατικό του Συμβουλίου που δίνει διευρυμένες εκτελεστικές εξουσίες στον Τραμπ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ζήτησε από τον Τραμπ να τροποποιήσει τους όρους του Συμβουλίου Ειρήνης για να μπορέσει η Ιταλία να ενταχθεί σε αυτό.

Πηγή: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

