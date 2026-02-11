Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ναρκωτικά, σφαίρα και λεφτά σε οικία - Επιστημονικές εξετάσεις «κατέδειξαν» 45χρονο - Οδηγείται στο Κακουργιοδικείο

 11.02.2026 - 15:52
Ναρκωτικά, σφαίρα και λεφτά σε οικία - Επιστημονικές εξετάσεις «κατέδειξαν» 45χρονο - Οδηγείται στο Κακουργιοδικείο

Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εντοπισμού και κατάσχεσης ποσότητας ναρκωτικών.

Η ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε σε οικία στη Λεμεσό, τον Δεκέμβριο του 2024, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2024. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών διενεργήθηκε έρευνα στην οικία 25χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους δύο κιλών και 435 γραμμαρίων, ποσότητα ρητίνης κάνναβης, μεικτού βάρους 940 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 105 γραμμαρίων, ένα πλήρες φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και χρηματικό ποσό ύψους 1,575 ευρώ και 200 δολαρίων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης εξασφαλίστηκε επιστημονική μαρτυρία εναντίον του 45χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Το πρωί σήμερα καταχωρίστηκε υπόθεση εναντίον του 45χρονου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο παρέπεμψε την υπόθεση ενώπιον Κακουργιοδικείου, με πρώτη δικάσιμο την 23η Μαρτίου 2026. Επιπρόσθετα το Δικαστήριο διέταξε όπως ο 45χρονος αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, τους οποίους δεν έχει εκπληρώσει μέχρι στιγμής και παραμένει υπό κράτηση.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2025, τόσο ο 25χρονος ένοικος της οικίας, όσο και 20χρονη, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

