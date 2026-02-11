Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση Φ. Φαίδωνα - Στο φως νέες καταγγελίες δημοτών

 11.02.2026 - 11:54
Στο προσκήνιο ήρθαν νέα στοιχεία που αφορούν τον Δήμο Πάφου κατά τη δημαρχία του Φαίδωνα Φαίδωνος, τα οποία έφτασαν μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου ύστερα από επώνυμες καταγγελίες δημοτών περί φερόμενων έκνομων ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο εκπρόσωπος του κλάδου επικοινωνίας του αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος ανέφερε ότι για τις υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν οριστεί διαφορετικές ανακριτικές ομάδες, με τις έρευνες να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

«Οι υποθέσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένουμε την ολοκλήρωση των ερευνών. Στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες ως προς τους περαιτέρω χειρισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις δύο βασικές υποθέσεις που διερευνώνται σε σχέση με τον κ. Φαίδωνος, αυτές αφορούν σοβαρά ποινικά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα. Όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για διερευνήσεις που σχετίζονται με καταγγελίες για ξυλοδαρμό και βιασμό, μετά από χειρισμούς που έγιναν από το φερόμενο θύμα.

Στα χέρια της Νομικής Υπηρεσίας υπόθεση από το 2022

Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και ξεχωριστή υπόθεση που αφορά καταγγελία του 2022 για φερόμενες παρατυπίες στον Δήμο Πάφου. Η καταγγελία υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Πάφου, διερευνήθηκε και διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία, η οποία το 2023 έδωσε οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες, περιλαμβανομένης συνεργασίας με την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Μετά την ολοκλήρωση εξειδικευμένων ελέγχων και την υποβολή πορισμάτων, κρίθηκε ότι ενδέχεται να προκύπτουν ποινικά αδικήματα εξειδικευμένης φύσεως. Ως εκ τούτου, το 2024 την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος. Τον Αύγουστο του 2026 η υπόθεση διαβιβάστηκε εκ νέου στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και παροχή τελικών οδηγιών, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν πλέον τις σχετικές αποφάσεις.

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

