ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα άφιξη στη Λάρνακα με αυθεντικό ιταλικό καφέ – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

 11.02.2026 - 09:10
Το νέο Coffee Shop «Pianta» άνοιξε επίσημα τις πόρτες του στο κοινό στις 28 Ιανουαρίου 2026, φέρνοντας στη Λάρνακα μια αυθεντική εμπειρία καφέ με ξεκάθαρη ιταλική ταυτότητα.

Το Pianta αποτελεί ένα νέο, σύγχρονο brand καφέ με έδρα τη Λάρνακα και εντάσσεται κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Ορθοδόξου. Με έμφαση στην ποιότητα, την άριστη εξυπηρέτηση και τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη, το Pianta φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας νέος προορισμός για τους λάτρεις του καλού καφέ.

Βρίσκεται στη Λεωφόρο Φανερωμένης και εξυπηρετεί καθημερινά το κοινό από τις 6:30 έως τις 22:00, Δευτέρα έως Κυριακή, προσφέροντας επιλογές για takeaway, delivery, καθώς και για κατανάλωση στον χώρο.

Το Pianta διαθέτει πλούσια γκάμα από σνακ και γλυκά, καθώς και αλκοολούχα και μη ποτά, καλύπτοντας όλα τα γούστα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υγιεινές και vegan επιλογές, ώστε κάθε επισκέπτης να βρίσκει αυτό που του ταιριάζει.

Στην καρδιά της φιλοσοφίας του Pianta βρίσκεται ο καφές. Προσφέρει 100% Arabica, με Single Origin ποικιλίες υψηλής ποιότητας. Ο καφές προέρχεται απευθείας από την Ιταλία και συγκεκριμένα από το καταξιωμένο εργοστάσιο La Piantagioni Del Caffè, το οποίο δραστηριοποιείται διεθνώς από το 1994.

Ο ιδιοκτήτης του καβουρδιστηρίου διαθέτει πολυετή εμπειρία με φυτείες σε χώρες-σταθμούς της παγκόσμιας καφεκαλλιέργειας όπως η Αιθιοπία, το Ελ Σαλβαδόρ και η Βραζιλία, ενώ το καβούρδισμα πραγματοποιείται στο Λιβόρνο της Ιταλίας, σε ιδιόκτητο εργοστάσιο.

 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φανερωμένης 100, 6031, Λάρνακα

Τηλέφωνο: 24 841 050

Takeaway: 06:30 – 22:00 Delivery: 07:00 – 17:00

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

