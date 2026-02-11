Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Η παράκληση της οικογένειας

 11.02.2026 - 10:03
Σε κλίμα οδύνης κηδεύεται σήμερα ο 33χρονος Παντελής Γεωργίου, ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα (9/2), μετά τον αιφνίδιο θάνατο του ενώ βρισκόταν στο γυμναστήριο.

Σε ανάρτηση η οικογένειά του αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον αδόκητο χαμό του αγαπημένου μας Παντελή Γεωργίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, από την Αραδίππου. Ο πολυαγαπημένος μας γιος/αδελφός/φίλος θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας για την καλοσύνη, το χαμόγελο και τη ζωντάνια του. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους φίλους του».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 33χρονου Παντελή που πέθανε σε γυμναστήριο

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 11/2/2026 και ώρα 15:00 στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αραδίππου.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 14:30.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για την οικογένεια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανείπωτη θλίψη για 33χρονο: Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο και απεβίωσε – Σήμερα η νεκροτομή

Υπενθυμίζεται ότι τη νεκροτομή επί της σορού του 33χρονου διενήργησαν οι ιατροδικαστές Ορθόδοξος Ορθοδόξου και Αγγελική Παπέττα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η αιτία του θανάτου του 33χρονου θα εξακριβωθεί μετά την διενέργεια ιστοπαθολογικών εξετάσεων σε δείγματα που λήφθηκαν από τη σορό.

 

 

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

  •  11.02.2026 - 06:13
Κωνσταντίνος Φυτιρής: Θα πάρει τελικά τηλέφωνο την Annie Alexui; «Θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις»

  •  11.02.2026 - 09:16
Τον «έκαψε» πληροφορία: Διέρρηξε το διαμέρισμα 36χρονης, πήρε το κλειδί και έφυγε «κύριος» με το αυτοκίνητό της - Χειροπέδες σε 27χρονο

  •  11.02.2026 - 08:53
Σάλος με νέο βίντεο από Annie Alexui: Αναφορές σε στέρηση αδειών τζόγου - «Η αγιοσύνη πάει χεράκι χεράκι με παιδεραστίες και πορνεία...»

  •  11.02.2026 - 09:47
Ελλάδα: Χειροπέδες σε 22χρονο Κύπριο - Καταζητείτο για εγκληματική οργάνωση

  •  11.02.2026 - 09:22
Νέο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου – Το challenge για ταξίδι στις Βρυξέλλες

  •  11.02.2026 - 09:47
Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Γιατί δεν καταγράφονται κρούσματα της γρίπης Β' - Πότε παρουσιάζεται συνήθως έξαρση

  •  11.02.2026 - 06:15
Νέα άφιξη στη Λάρνακα με αυθεντικό ιταλικό καφέ – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

  •  11.02.2026 - 09:10

