Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Η παράκληση της οικογένειας

Σε ανάρτηση η οικογένειά του αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον αδόκητο χαμό του αγαπημένου μας Παντελή Γεωργίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, από την Αραδίππου. Ο πολυαγαπημένος μας γιος/αδελφός/φίλος θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας για την καλοσύνη, το χαμόγελο και τη ζωντάνια του. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους φίλους του».
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 11/2/2026 και ώρα 15:00 στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αραδίππου.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 14:30.
Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για την οικογένεια.
Υπενθυμίζεται ότι τη νεκροτομή επί της σορού του 33χρονου διενήργησαν οι ιατροδικαστές Ορθόδοξος Ορθοδόξου και Αγγελική Παπέττα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η αιτία του θανάτου του 33χρονου θα εξακριβωθεί μετά την διενέργεια ιστοπαθολογικών εξετάσεων σε δείγματα που λήφθηκαν από τη σορό.