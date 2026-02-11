Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τον «έκαψε» πληροφορία: Διέρρηξε το διαμέρισμα 36χρονης, πήρε το κλειδί και έφυγε «κύριος» με το αυτοκίνητό της - Χειροπέδες σε 27χρονο

 11.02.2026 - 08:53
Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 27 ετών, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κατοικίας και κλοπής αυτοκινήτου, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Πάφου.

Συγκεκριμένα, μετά από πληροφορία για διάρρηξη κατοικίας και κλοπή αυτοκινήτου, γύρω στις 11.30 χθες το μεσημέρι, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τον 27χρονο και διενήργησαν έρευνα στο διαμέρισμα του στην Πάφο, όπου εντόπισαν το κλειδί αυτοκινήτου, που όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια είχε κλαπεί. Το κλοπιμαίο όχημα εντοπίστηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, σταθμευμένο σε χώρο στην περιοχή του κτιρίου όπου διέμενε ο 27χρονος.

Αφού με τον εντοπισμό του κλοπιμαίου οχήματος εξακριβώθηκαν τα στοιχεία της 36χρονης ιδιοκτήτριας του, ακολούθησαν εξετάσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε η διάρρηξη της κατοικίας της 36χρονης. Από την οικία κλάπηκε το κλειδί του αυτοκινήτου και το ίδιο το όχημα.

Εναντίον του 27χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής. Αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Κωνσταντίνος Φυτιρής: Θα πάρει τελικά τηλέφωνο την Annie Alexui; «Θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις»

Τον «έκαψε» πληροφορία: Διέρρηξε το διαμέρισμα 36χρονης, πήρε το κλειδί και έφυγε «κύριος» με το αυτοκίνητό της - Χειροπέδες σε 27χρονο

Σάλος με νέο βίντεο από Annie Alexui: Αναφορές σε στέρηση αδειών τζόγου - «Η αγιοσύνη πάει χεράκι χεράκι με παιδεραστίες και πορνεία...»

Ελλάδα: Χειροπέδες σε 22χρονο Κύπριο - Καταζητείτο για εγκληματική οργάνωση

Νέο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου – Το challenge για ταξίδι στις Βρυξέλλες

Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Γιατί δεν καταγράφονται κρούσματα της γρίπης Β' - Πότε παρουσιάζεται συνήθως έξαρση

Νέα άφιξη στη Λάρνακα με αυθεντικό ιταλικό καφέ – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

