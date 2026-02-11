Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι βρέθηκε θεραπεία για τη φαλάκρα

Η αραίωση των μαλλιών είναι κάτι με το οποίο παλεύουν καθημερινά τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, γεγονός που ίσως εξηγεί και τον λόγο που τα ταξίδια στην Τουρκία έχουν γίνει τόσο δημοφιλή τα τελευταία χρόνια.

Παρότι οι άνδρες υφίστανται συνήθως το μεγαλύτερο βάρος του προβλήματος, η τριχόπτωση μπορεί να ταλαιπωρήσει και τις γυναίκες, σε περιπτώσεις έντονου στρες, ορμονικών αλλαγών ή ιατρικών καταστάσεων όπως η αλωπεκία. Ωστόσο, φαίνεται πως έχει υπάρξει πρόοδος στον εντοπισμό των ακριβών αιτιών της φαλάκρας, αλλά και στο πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τριχόπτωσης.

Οι λόγοι της τριχόπτωσης

Παρότι συνήθειες όπως τα καυτά ντους έχουν συνδεθεί με την τριχόπτωση, οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι αυτή σχετίζεται με τη γήρανση των θυλάκων της τρίχας, τις ορμόνες και το στρες, καθώς και με τα γονίδια που κληρονομεί κάποιος από τους γονείς του.



Εδώ και καιρό έχει επίσης διαπιστωθεί ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στη φαλάκρα και γονίδια στο χρωμόσωμα Χ, τα οποία επηρεάζουν την αντίδραση του οργανισμού στην τεστοστερόνη. Έτσι, ενώ η τεστοστερόνη μπορεί κάλλιστα να είναι το κλειδί για τη διαδικασία φαλάκρας, η παρέμβαση στα επίπεδα τεστοστερόνης στο σώμα απέχει πολύ από το ιδανικό, οπότε οι επιστήμονες αναζητούν μια εναλλακτική λύση.

Η λύση στο πρόβλημα της τριχόπτωσης

Η λύση για το πρόβλημα της τριχόπτωσης είναι η θεραπεία με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP). Η PRP περιλαμβάνει τη συμπύκνωση πολλών συστατικών με αναπλαστικές ιδιότητες από το ίδιο το αίμα του ασθενούς, τα οποία στη συνέχεια εγχέονται στο τριχωτό της κεφαλής.

Η μέθοδος έχει ήδη δείξει κάποια ελπιδοφόρα αποτελέσματα και θεωρείται εξαιρετικά ασφαλής τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Το μειονέκτημα, όμως, είναι ότι οι επιστήμονες δεν έχουν κατανοήσει πλήρως πώς ή γιατί λειτουργεί, ούτε ποιο θα έπρεπε να είναι ένα τυπικό θεραπευτικό σχήμα.

Δυστυχώς, είναι επίσης αδύνατο να προβλεφθεί σε ποιους θα έχει αποτέλεσμα και σε ποιους όχι. Οπότε ίσως η μακροπρόθεσμη λύση να είναι να βρεθεί κάποιος με καθολική ομάδα αίματος που έχει ήδη μείνει φαλακρός, με την ελπίδα ότι η θεραπεία θα λειτουργήσει σε εκείνον.



Πρόκειται επίσης για μια ακριβή επιλογή, με τη δρ Κριστίνα Γουένγκ να δηλώνει στο BBC: «Μπορεί να πληρώσετε πάνω από 800 δολάρια τη φορά για μια σειρά έξι ενέσεων και στη συνέχεια ενέσεις συντήρησης. Έτσι, το κόστος πραγματικά συσσωρεύεται και δεν ξέρεις αν θα ανήκεις σε εκείνους που ανταποκρίνονται στη θεραπεία μέχρι να ολοκληρώσεις έξι συνεδρίες».

Τα βλαστοκύτταρα θα μπορούσαν επίσης να αποδειχθούν καθοριστικά για το μέλλον των θεραπειών κατά της τριχόπτωσης, ειδικά αν μπορέσουν να παράγουν με συνέπεια νέες τρίχες και να αναγεννούν τις παλιές.

Η Γουένγκ εξήρε επίσης, το PP405 της Pelage, μια νέα τοπική θεραπεία για την τριχόπτωση, η οποία φέρεται να έδωσε «φανταστικά» αποτελέσματα στις αρχικές δοκιμές ασφάλειας σε ανθρώπους. Το φάρμακο λειτουργεί στοχεύοντας τα βλαστοκύτταρα που ήδη υπάρχουν στους θύλακες της τρίχας.

Πηγή: gazzetta.gr