ΥΓΕΙΑ

6 σημάδια ότι είστε έτοιμοι να βγείτε στη σύνταξη

 10.02.2026 - 23:54
6 σημάδια ότι είστε έτοιμοι να βγείτε στη σύνταξη

Κάθε Κυριακή απόγευμα μάς πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι. Μετράμε τις ώρες για την επόμενη απαιτητική ημέρα και πιάνουμε τον εαυτό μας να φαντάζεται πώς θα ήταν η ζωή χωρίς deadlines, e-mails και διαρκές άγχος.

Η απόφαση για τη σύνταξη είναι μεγάλη και σίγουρα δεν αφορά μόνο τα οικονομικά. Εκτός από τους αριθμούς, υπάρχουν και πιο διακριτικά συναισθηματικά και σωματικά σημάδια που δείχνουν ότι ίσως είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε ρυθμό και να μπούμε σε μία νέα φάση ζωής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Independent η ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλος σχέσεων Susie Masterson, υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις που δείχνουν πότε η σκέψη της σύνταξης δεν είναι πια θεωρητική, αλλά ουσιαστική.

1. Νιώθετε επαγγελματική εξουθένωση

Δεν πρόκειται απλώς για μία κουραστική εβδομάδα.

Η εξουθένωση φαίνεται όταν:

  • η σκέψη της δουλειάς βαραίνει ήδη από την Κυριακή,
  • ένα Σαββατοκύριακο δεν αρκεί για να ξεκουραστείτε,
  • μετράτε τις ώρες μέχρι να τελειώσει η εργάσιμη μέρα.

Όταν η δουλειά δεν σας «γεμίζει» πια, το σώμα και ο εγκέφαλος στέλνουν μήνυμα.

2. Σας δυσκολεύουν πράγματα που παλιά κάνατε εύκολα

Τηλέφωνα, e-mails, διοικητικές υποχρεώσεις ή επαφή με ανθρώπους απαιτούν πια υπερπροσπάθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε, αλλά ότι έχετε κουραστεί.

3. Έχετε αρχίσει να σκέφτεστε σοβαρά την καθημερινότητα μετά τη δουλειά

Η σύνταξη συχνά συνοδεύεται από την προσδοκία περισσότερου χρόνου με την οικογένεια. Όμως αυτό χρειάζεται συζήτηση και προσαρμογή.

Αν έχετε αρχίσει να αναρωτιέστε πώς θα περνάτε τις μέρες σας και πώς θα μοιράζεστε τον χρόνο και τον χώρο με τους άλλους, τότε έχετε ήδη μπει στη διαδικασία της μετάβασης.

4. Έχετε ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά

Η εργασία δεν είναι μόνο εισόδημα. Προσφέρει ρυθμό, ταυτότητα, κοινωνικότητα. Όταν έχετε σκεφτεί τι αφήνετε πίσω αλλά και τι θέλετε να βάλετε στη θέση του, τότε η σκέψη της σύνταξης γίνεται πιο ώριμη και συνειδητή.

5. Αποδέχεστε ότι η σύνταξη είναι περίοδος πειραματισμού

Η «ιδανική» εικόνα της σύνταξης συχνά δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη – και αυτό είναι φυσιολογικό.

Η νέα αυτή φάση:

  • χρειάζεται δοκιμές,
  • αλλαγές σχεδίων,
  • και χρόνο προσαρμογής.

Όταν αποδέχεστε ότι δεν χρειάζεται όλα να πάνε τέλεια από την αρχή, είστε πιο έτοιμοι απ’ όσο νομίζετε.

6. Νιώθετε συναισθηματικά έτοιμοι

Υπάρχει μία εσωτερική αίσθηση που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις. Όταν μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να επιβραδύνει χωρίς ενοχές, τότε κάτι έχει ήδη αλλάξει.

Αν μπορείτε να κάνετε λιγότερα, να ταξιδεύετε, να προσφέρετε ή απλώς να ζείτε με διαφορετικό ρυθμό, τότε ίσως ένα κεφάλαιο έχει ολοκληρωθεί.

Η σύνταξη δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι η αρχή μιας νέας φάσης, που χρειάζεται σκέψη, ειλικρίνεια και φροντίδα. Όταν το σώμα κουράζεται, το μυαλό βαραίνει και η σκέψη αρχίζει να ταξιδεύει αλλού, ίσως δεν είναι φυγή. Ίσως είναι απλώς η στιγμή να αλλάξουμε ρυθμό. Και αυτό, τελικά, είναι εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης για την κατ’ιδίαν συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλίας 

