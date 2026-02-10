Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

Υπηρέτησα την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία 15 χρόνια με γνώμονα το συμφέρον του κάθε πολίτη και του τόπου μου αλλά και το τι μου υπαγόρευε η συνείδηση μου.

Αυτό δημιούργησε κατά καιρούς προστριβές. To αναγνωρίζω. Ένας πολιτικός πρέπει να επιλέγει αν θα είναι υπόλογος στη συνείδηση του και να είναι έτοιμος να κριθεί γι’ αυτό που πρεσβεύει και όχι γι’ αυτό που άλλοι θα ήθελαν να είναι .Αυτό έπραξα ανεξάρτητα από δυσαρέσκειες και πολιτικό κόστος.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στον κόσμο της Αριστεράς και γενικά σε όλους όσοι με εμπιστεύτηκαν και τους οποίους θα συνεχίσω να υπηρετώ όπως και τον κάθε Κύπριο πολίτη, και αυτό νομίζω είναι υποχρέωση ενός εκάστου πολιτικού: να ενεργεί ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας και κατευθύνσεων για το γενικότερο όφελος και ανεξαρτήτως αξιώματος.

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ απαίτησε απαντήσεις που δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο και λυπούμαι για αυτό, αλλά γνωρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρότατα προσωπικά θέματα τα οποία καθυστερούν τις όποιες αποφάσεις.

Η πρόταση συνέχισης της συνεργασίας μας ήταν γενική και αόριστη και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δυο συναντήσεις 3/9/25 και 4/2/2026 δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξελικτική πορεία, αυτής της πρότασης , στο μεσοδιάστημα των 5μηνών ,γι αυτό και ζήτησα να τεθεί γραπτώς μετά την τελευταία συνάντηση , πράγμα που δεν έγινε.

Η απόφαση να τεθώ εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν της ηγεσίας του ΑΚΕΛ. Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ.

Σε σχέση με την βουλευτική έδρα, υπενθυμίζω ότι στο πολιτειακό μας σύστημα οι βουλευτές εκλέγονται με σταυρό προτίμησης και όχι λίστες κατάταξης από τα κόμματα.

Αν είχαμε άλλο πολιτειακό σύστημα στο οποίο η έδρα θα προέκυπτε απλώς από την σειρά τοποθέτησης σε λίστα υποψηφίων, θα είχε νόημα αυτή η απαίτηση. Με βάση το δικό μας πολίτευμα η απαίτηση παραίτησης από τη βουλευτική έδρα παραγνωρίζει και υποτιμά τον ψηφοφόρο που έχει λόγο στην επιλογή όχι μόνο κομματικού ψηφοδελτίου αλλά και συγκεκριμένων υποψηφίων μέσω του σταυρού προτίμησης.

Καταλήγοντας, μου προκαλούν λύπη οι αναφορές με στόχο τη διάβρωση της προσωπικότητας μου όπως και άλλοι χαρακτηρισμοί για να εξυπηρετηθεί ένα κομματικό αφήγημα που στοχεύει στην πόλωση και την αυτοδικαίωση . Ούτε θα ακολουθήσω στην αντιπαράθεση που επιτηδευμένα προκαλείται. Δεν θα ρίξω τον διάλογο σε αυτό το επίπεδο.

‘Ολοι κρινόμαστε, κόμματα και πρόσωπα από τον τρόπο που πολιτευόμαστε. Και θεωρώ ότι οφείλουμε να βελτιωνόμαστε μέσα από την κριτική που μας ασκείται με διάφορους τρόπους και ειδικά μέσω της ψήφου των πολιτών.