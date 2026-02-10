Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ποινική δίωξη εργοδότη για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Έσπασε γυαλί κατά τη μετακίνησή του - Βαρύ το πρόστιμο

 10.02.2026 - 13:27
Ποινική δίωξη εργοδότη για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Έσπασε γυαλί κατά τη μετακίνησή του - Βαρύ το πρόστιμο

Tο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε εταιρεία που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην επεξεργασία γυαλιού, σε πρόστιμο €18.000 για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.

Την ποινική δίωξη του εργοδότη που παράβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ, η απόφαση αφορούσε παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως του 2020, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό σε εργοδοτούμενο της εταιρείας και έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενους της και άλλα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, οι παραβάσεις αφορούν την παράλειψη εφαρμογής ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη μετακίνηση πλάκας γυαλιού, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενος της εταιρείας να τραυματιστεί θανάσιμα από θραύσματα (κομμάτια) γυαλιού που δημιουργήθηκαν από την πλάκα γυαλιού που θρυμματίστηκε (έσπασε) κατά τη μετακίνησή της.

Επίσης, αφορούν την παράλειψη καθορισμού των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν με βάση τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά των εργασιών που αφορούσαν τη μετακίνηση πλάκας γυαλιού, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενοι της εταιρείας και άλλα πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω του μη έγκαιρου εντοπισμού των κινδύνων και της λήψης προληπτικών μέτρων.

Τέλος, αφορούν παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου και επαρκούς συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι διευθετήσεις για την οργάνωση, τον αποτελεσματικό προγραμματισμό υλοποίησης, την εφαρμογή, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που καθορίστηκαν με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων ή/και οποιωνδήποτε άλλων μέτρων που έπρεπε να λαμβάνονταν, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενά της πρόσωπα, καθώς και άλλα πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο από τις δραστηριότητές της.

