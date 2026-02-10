Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα - Έφυγε στα 90 της χρόνια σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο

Ήταν σύζυγος του ηθοποιού, Γιώργου Ζαϊφιδη και μητέρα του επίσης ηθοποιού, Βασίλη Ζαϊφιδη.

Η ανάρτηση για τον θάνατο της Μάγδας Λέκκα

Όπως έγραψε ο βουλευτής και ηθοποιός στη λεζάντα της δημοσίευσής του:

«Αντίο γλυκειά μας Μάγδα. Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη, έφυγε από κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχωνς Ηθοποιών (ΕΣΗ) η Μάγδα Λέκκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφιδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλη Ζαϊφιδη.

Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας. Κάθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ επί χρόνια για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς.

Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που τις γίνονταν και με απέραντη αγάπη για τους νέους.

Γι αυτό κι έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά, πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίμματα ψωμί. Αχ, πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας Μάγδα».