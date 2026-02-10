Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΠέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα - Έφυγε στα 90 της χρόνια σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα - Έφυγε στα 90 της χρόνια σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο

 10.02.2026 - 14:40
Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα - Έφυγε στα 90 της χρόνια σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης του στο Fevebook. Η Μάγδα Λέκκα υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών.

Ήταν σύζυγος του ηθοποιού, Γιώργου Ζαϊφιδη και μητέρα του επίσης ηθοποιού, Βασίλη Ζαϊφιδη.

Η ανάρτηση για τον θάνατο της Μάγδας Λέκκα

Όπως έγραψε ο βουλευτής και ηθοποιός στη λεζάντα της δημοσίευσής του:

«Αντίο γλυκειά μας Μάγδα. Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη, έφυγε από κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχωνς Ηθοποιών (ΕΣΗ) η Μάγδα Λέκκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφιδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλη Ζαϊφιδη.

Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας. Κάθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ επί χρόνια για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς.

Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που τις γίνονταν και με απέραντη αγάπη για τους νέους.

Γι αυτό κι έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά, πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίμματα ψωμί. Αχ, πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας Μάγδα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο 9χρονος Σταύρος: «Άφησε το δικό του ανεξίτηλο φως» - Δείτε φωτογραφία
Νέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»
Ανείπωτη θλίψη για 33χρονο: Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο και απεβίωσε – Σήμερα η νεκροτομή
Κι όμως... Σε αυτό το καφενείο της Λευκωσίας η Τσικνοπέμπτη μεταφέρεται την Κυριακή
Περί σκύλων νόμος: Αντιδρούν οι τοπικές αρχές – Ζητούν αρωγή από Κυβέρνηση για καταφύγια πριν περάσουν οι τροποποιήσεις
Πήζεις στην κίνηση; Έτσι επιδιώκει αυτός ο Δήμος να βάλει «φρένο» στην ταλαιπωρία – Τι πρέπει να κάνουν οι δημότες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Πάρτε ομπρέλα - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

 10.02.2026 - 14:36
Επόμενο άρθρο

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 33χρονου Παντελή που πέθανε σε γυμναστήριο

 10.02.2026 - 14:43
Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

  •  10.02.2026 - 09:01
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

  •  10.02.2026 - 13:32
BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

  •  10.02.2026 - 11:27
Τροχαίο με πατίνι: Κρίσιμα 26χρονη – Βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου

Τροχαίο με πατίνι: Κρίσιμα 26χρονη – Βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου

  •  10.02.2026 - 13:11
VIDEO - Μιχαηλίδης: «Δέχθηκα πολιτικές παρεμβάσεις» – Οι αποκαλύψεις του πρώην Αρχηγού Αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα

VIDEO - Μιχαηλίδης: «Δέχθηκα πολιτικές παρεμβάσεις» – Οι αποκαλύψεις του πρώην Αρχηγού Αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα

  •  10.02.2026 - 14:04
Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της 42χρονης Γεωργίας - Σε εξέλιξη οι έρευνες από Αστυνομία και ΟΚΥπΥ

Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της 42χρονης Γεωργίας - Σε εξέλιξη οι έρευνες από Αστυνομία και ΟΚΥπΥ

  •  10.02.2026 - 14:25
Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

  •  10.02.2026 - 11:34
Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

  •  10.02.2026 - 14:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα