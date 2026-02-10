Απίστευτο Βίντεο: Αυτοκίνητο... ερείπιο προκαλεί πανικό στην Ελλάδα

Το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 16:30, το όχημα εμφανίστηκε αρχικά στην Παραλιακή και συνέχισε στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, προκαλώντας σοκ σε όσους βρέθηκαν δίπλα του.

Χωρίς μπροστινό αριστερό τροχό, με σπασμένο παρμπρίζ, ανύπαρκτα φώτα και φλας, ενώ η πόρτα του οδηγού κρεμόταν κυριολεκτικά στον αέρα, το αυτοκίνητο αποτελούσε έναν κινούμενο κίνδυνο.

Ακόμα πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος συνέχιζε ατάραχος την πορεία του, αδιαφορώντας πλήρως για τον κίνδυνο που δημιουργούσε γύρω του. Ένα περιστατικό που θυμίζει ότι στους ελληνικούς δρόμους τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

ΠΗΓΗ: newsauto.gr