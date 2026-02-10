Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο Βίντεο: Αυτοκίνητο... ερείπιο προκαλεί πανικό στην Ελλάδα

 10.02.2026 - 15:36
Απίστευτο Βίντεο: Αυτοκίνητο... ερείπιο προκαλεί πανικό στην Ελλάδα

Σκηνές που δύσκολα χωράει ο νους εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο, όταν οδηγοί και πεζοί είδαν ένα αυτοκίνητο σε κατάσταση… διάλυσης να κινείται κανονικά στους δρόμους της πόλης, σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα.

Το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 16:30, το όχημα εμφανίστηκε αρχικά στην Παραλιακή και συνέχισε στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, προκαλώντας σοκ σε όσους βρέθηκαν δίπλα του.

Χωρίς μπροστινό αριστερό τροχό, με σπασμένο παρμπρίζ, ανύπαρκτα φώτα και φλας, ενώ η πόρτα του οδηγού κρεμόταν κυριολεκτικά στον αέρα, το αυτοκίνητο αποτελούσε έναν κινούμενο κίνδυνο.

Ακόμα πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος συνέχιζε ατάραχος την πορεία του, αδιαφορώντας πλήρως για τον κίνδυνο που δημιουργούσε γύρω του. Ένα περιστατικό που θυμίζει ότι στους ελληνικούς δρόμους τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

 
 
 
ΠΗΓΗ: newsauto.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ανάκτησης του ποσού των 67 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκε ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τερματικό στο Βασιλικό, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, προσθέτοντας ότι για τον τρόπο ανάκτησης του ποσού έγινε συμψηφισμός με άλλα ποσά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έχει επιστραφεί και ένα ποσό σε μετρητά.

