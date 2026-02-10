Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Η οικογένεια έχει ανακοινώσει την κηδεία του αδικοχαμένου νεαρού, αναφέροντας ότι «ο πολυαγαπημένος μας γιος / αδελφός / φίλος θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας για την καλοσύνη, το χαμόγελο και τη ζωντάνια του. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους φίλους του».

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 11/2/2026 και ώρα 15:00 στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αραδίππου.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 14:30.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για την οικογένεια.