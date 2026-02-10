Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 10.02.2026 - 14:16
Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Λάρνακα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του νεαρού 33χρονου Παντελή Γεωργίου απο την Αραδίππου, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στο γυμναστήριο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανείπωτη θλίψη για 33χρονο: Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο και απεβίωσε – Σήμερα η νεκροτομή

Η οικογένεια έχει ανακοινώσει την κηδεία του αδικοχαμένου νεαρού, αναφέροντας ότι «ο πολυαγαπημένος μας γιος / αδελφός / φίλος θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας για την καλοσύνη, το χαμόγελο και τη ζωντάνια του. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους φίλους του».

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 11/2/2026 και ώρα 15:00 στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αραδίππου.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 14:30.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για την οικογένεια.

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

