BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

Με ένα έντονο και οργισμένο ύφος, η Annie Alexoui δεν δίστασε να σχολιάσει αρχικά την εξωτερική εμφάνιση του Υπουργού, παρομοιάζοντάς τον με τον «Πενταρά» και σημειώνοντας πως το κοινό στρατιωτικό τους background είναι ο μόνος λόγος που δεν τον αγνοεί επιδεικτικά. Ωστόσο, η ουσία της παρέμβασής της βρίσκεται στα σκληρά τελεσίγραφα που έθεσε για τα «σάπια μήλα» της Δύναμης.

​Η Annie Alexoui υποστηρίζει με απόλυτο τρόπο πως κατέχει στα χέρια της ακλόνητο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει βίντεο, ηχογραφήσεις και συνομιλίες που εκθέτουν ανεπανόρθωτα συγκεκριμένα στελέχη της Αστυνομίας. Κάλεσε μάλιστα τον κ. Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της στο ρωσικό νούμερο που έχει δημοσιοποιήσει, ώστε να του στείλει το υλικό μέσω WhatsApp και να «καμαρώσει τους λεβέντες του». Σε αντίθετη περίπτωση, δήλωσε έτοιμη να ξεκινήσει δημόσιες αποκαλύψεις, «ρεζιλεύοντας» το σώμα βήμα προς βήμα.

​Οι καταγγελίες της λαμβάνουν σοκαριστικές διαστάσεις καθώς η Annie Alexoui αναφέρεται ονομαστικά σε στελέχη του CID. Μεταξύ άλλων, διερωτήθηκε αν είναι δυνατόν να κατέχει ηχογράφηση στην οποία καταγγέλλει βιασμό παραδίδοντας σκληρό δίσκο με οπτικό υλικό και οι αστυνομικοί να της ζητούν να αποχωρήσει και να επιστρέψει με τον κηδεμόνα της. Παράλληλα, κατήγγειλε πως λοχίας του CID την απείλησε ευθέως ότι θα της «φυτέψουν» ναρκωτικά για να την βγάλουν αναξιόπιστη, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για υλικό που αφορά συγκάλυψη υποθέσεων φόνου.