Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζBINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

 10.02.2026 - 11:27
BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

Σε μια κατά μέτωπον επίθεση εναντίον του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, προχώρησε η Annie Alexoui μέσα από νέο βίντεο, εξαπολύοντας βαρύτατες καταγγελίες για διαφθορά, απειλές από αστυνομικούς και συγκάλυψη εγκλημάτων.

Με ένα έντονο και οργισμένο ύφος, η Annie Alexoui δεν δίστασε να σχολιάσει αρχικά την εξωτερική εμφάνιση του Υπουργού, παρομοιάζοντάς τον με τον «Πενταρά» και σημειώνοντας πως το κοινό στρατιωτικό τους background είναι ο μόνος λόγος που δεν τον αγνοεί επιδεικτικά. Ωστόσο, η ουσία της παρέμβασής της βρίσκεται στα σκληρά τελεσίγραφα που έθεσε για τα «σάπια μήλα» της Δύναμης.

​Η Annie Alexoui υποστηρίζει με απόλυτο τρόπο πως κατέχει στα χέρια της ακλόνητο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει βίντεο, ηχογραφήσεις και συνομιλίες που εκθέτουν ανεπανόρθωτα συγκεκριμένα στελέχη της Αστυνομίας. Κάλεσε μάλιστα τον κ. Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της στο ρωσικό νούμερο που έχει δημοσιοποιήσει, ώστε να του στείλει το υλικό μέσω WhatsApp και να «καμαρώσει τους λεβέντες του». Σε αντίθετη περίπτωση, δήλωσε έτοιμη να ξεκινήσει δημόσιες αποκαλύψεις, «ρεζιλεύοντας» το σώμα βήμα προς βήμα.

​Οι καταγγελίες της λαμβάνουν σοκαριστικές διαστάσεις καθώς η Annie Alexoui αναφέρεται ονομαστικά σε στελέχη του CID. Μεταξύ άλλων, διερωτήθηκε αν είναι δυνατόν να κατέχει ηχογράφηση στην οποία καταγγέλλει βιασμό παραδίδοντας σκληρό δίσκο με οπτικό υλικό και οι αστυνομικοί να της ζητούν να αποχωρήσει και να επιστρέψει με τον κηδεμόνα της. Παράλληλα, κατήγγειλε πως λοχίας του CID την απείλησε ευθέως ότι θα της «φυτέψουν» ναρκωτικά για να την βγάλουν αναξιόπιστη, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για υλικό που αφορά συγκάλυψη υποθέσεων φόνου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο 9χρονος Σταύρος: «Άφησε το δικό του ανεξίτηλο φως» - Δείτε φωτογραφία
Νέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»
Ανείπωτη θλίψη για 33χρονο: Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο και απεβίωσε – Σήμερα η νεκροτομή
Κι όμως... Σε αυτό το καφενείο της Λευκωσίας η Τσικνοπέμπτη μεταφέρεται την Κυριακή
Περί σκύλων νόμος: Αντιδρούν οι τοπικές αρχές – Ζητούν αρωγή από Κυβέρνηση για καταφύγια πριν περάσουν οι τροποποιήσεις
Πήζεις στην κίνηση; Έτσι επιδιώκει αυτός ο Δήμος να βάλει «φρένο» στην ταλαιπωρία – Τι πρέπει να κάνουν οι δημότες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχεται νέος φόρος ταφής αποβλήτων; «Όχι» λένε οι Δήμοι - Προειδοποιούν ότι το κόστος θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στους πολίτες

 10.02.2026 - 11:20
Επόμενο άρθρο

Φυτιρής: Πλήρης η νομική φαρέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος

 10.02.2026 - 11:35
Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

  •  10.02.2026 - 09:01
ΑΚΕΛ για Χαραλαμπίδου: «Κλείνει ο κύκλος των συζητήσεων» - Αντιδεοντολογική και προσβλητική η στάση της

ΑΚΕΛ για Χαραλαμπίδου: «Κλείνει ο κύκλος των συζητήσεων» - Αντιδεοντολογική και προσβλητική η στάση της

  •  10.02.2026 - 10:29
BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

  •  10.02.2026 - 11:27
Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία – «Έβγαλαν» λεπίδες για οικονομικές διαφορές - Σε σοβαρή κατάσταση 21χρονος

Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία – «Έβγαλαν» λεπίδες για οικονομικές διαφορές - Σε σοβαρή κατάσταση 21χρονος

  •  10.02.2026 - 09:51
Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

  •  10.02.2026 - 11:34
Έξω από τον ΚΟΑΠ οι αγρότες με τα τρακτέρ τους τη Δευτέρα - «Αντιμέτωποι με σοβαρά ζητήματα»

Έξω από τον ΚΟΑΠ οι αγρότες με τα τρακτέρ τους τη Δευτέρα - «Αντιμέτωποι με σοβαρά ζητήματα»

  •  10.02.2026 - 11:03
«Χαρισμένα» εκατομμύρια και φορολογικό «τυφλό σημείο»: Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής περίεργη αγοραπωλησία ακινήτου γνωστού επιχειρηματία

«Χαρισμένα» εκατομμύρια και φορολογικό «τυφλό σημείο»: Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής περίεργη αγοραπωλησία ακινήτου γνωστού επιχειρηματία

  •  10.02.2026 - 09:01
Έξαρση λοιμώξεων: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από RSV

Έξαρση λοιμώξεων: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από RSV

  •  10.02.2026 - 08:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα