Φυτιρής: Πλήρης η νομική φαρέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φυτιρής: Πλήρης η νομική φαρέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος

 10.02.2026 - 11:35
Φυτιρής: Πλήρης η νομική φαρέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Μεγάλο όπλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιτρέπει τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων ή μεγάλων χρηματικών ποσών, όταν δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, ακόμη και χωρίς προηγούμενη καταδικαστική απόφαση.

Αυτό δήλωσε το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, επισημαίνοντας ότι η σχετική οδηγία εφαρμόζεται ήδη, σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, και θεωρείται πλήρες εργαλείο στα χέρια των αρχών.

Ανέφερε ακόμη ότι δεν υπάρχει νομικό κενό, ενώ εξετάζονται επιπλέον νομοθεσίες για αυστηρότερες κυρώσεις.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι, πριν από τη διάλυση της Βουλής, θα ολοκληρωθεί η νομική φαρέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ χαρακτήρισε κομβικής σημασίας το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις.

Απαντώντας επίσης σε ερώτηση, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως η κοινωνία βιώνει αυξημένη ανασφάλεια.

Οι δημόσιες καταγγελίες στα κοινωνικά δίκτυα, είπε, ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας και την εικόνα γενικευμένης διαφθοράς.

Οι πρόσφατες συλλήψεις ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε εγκληματικές ομάδες, ανέφερε ο κ. Φυτιρής, εντάσσονται σε στοχευμένη στρατηγική αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: news.rik.cy

BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

 10.02.2026 - 11:27
Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

 10.02.2026 - 11:34
Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

