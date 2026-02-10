Φυτιρής: Πλήρης η νομική φαρέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Αυτό δήλωσε το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, επισημαίνοντας ότι η σχετική οδηγία εφαρμόζεται ήδη, σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, και θεωρείται πλήρες εργαλείο στα χέρια των αρχών.

Ανέφερε ακόμη ότι δεν υπάρχει νομικό κενό, ενώ εξετάζονται επιπλέον νομοθεσίες για αυστηρότερες κυρώσεις.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι, πριν από τη διάλυση της Βουλής, θα ολοκληρωθεί η νομική φαρέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ χαρακτήρισε κομβικής σημασίας το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις.

Απαντώντας επίσης σε ερώτηση, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως η κοινωνία βιώνει αυξημένη ανασφάλεια.

Οι δημόσιες καταγγελίες στα κοινωνικά δίκτυα, είπε, ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας και την εικόνα γενικευμένης διαφθοράς.

Οι πρόσφατες συλλήψεις ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε εγκληματικές ομάδες, ανέφερε ο κ. Φυτιρής, εντάσσονται σε στοχευμένη στρατηγική αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος.

