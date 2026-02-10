Επίσημο το «διαζύγιο» ΑΚΕΛ – Χαραλαμπίδου – Ποιος θα την αντικαταστήσει στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σε δηλώσεις του το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) ο Στέφανος Στεφάνου εξήγησε πως λαμβάνοντας υπόψη τις προθέσεις που εξέφραζε η κ. Χαραλαμπίδου στα ΜΜΕ αλλά και λόγω του γεγονός ότι το κόμμα δεν ήθελε να αφήνει ανοικτά μέτωπα καθώς πλησιάζουμε στις βουλευτικές εκλογές του Μάϊου το ΑΚΕΛ κάλεσε την Ειρήνη Χαραλαμπίδου να ξεκαθαρίσει την θέση. Παρόλα αυτά οι όποιες συζητήσεις δεν έφεραν αποτέλεσμα και ως εκ τούτου το διαζύγιο είναι πλέον οριστικό.

Ο κ. Στεφάνου πρόσθεσε πως μετά την αποχώρηση της κ. Χαραλαμπίδου την προεδρία της επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με απόφαση του κόμματος αναλαμβάνει πλέον ο Γιώργος Κουκουμάς.