Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της 42χρονης Γεωργίας - Σε εξέλιξη οι έρευνες από Αστυνομία και ΟΚΥπΥ

 10.02.2026 - 14:25
Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της 42χρονης Γεωργίας Χριστοφή που «έσβησε» στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, αφότου βρέθηκε λιπόθυμη στην τουαλέτα μετά από χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω εξετάσεις. 

Η νεκροτομή διενεργήθηκε από την Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Υπενθυμίζεται ότι η 42χρονη, που έπασχε από κατά πλάκα σκλήρυνση, παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της υγείας της μετά την επέμβαση, ενώ η οικογένειά της έχει ήδη αποστείλει επιστολή στη διεύθυνση του νοσηλευτηρίου, καταγράφοντας τα γεγονότα που προηγήθηκαν. ΟΚΥπΥ και Αστυνομία συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της μετά από καταγγελία της οικογένειας.

 

