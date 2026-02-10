Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανώτατο Δικαστήριο: Ορθά εκδόθηκε ένταλμα έρευνας σε τραπεζική θυρίδα - Ποια η σημασία της απόφασης

 10.02.2026 - 14:23
Ανώτατο Δικαστήριο: Ορθά εκδόθηκε ένταλμα έρευνας σε τραπεζική θυρίδα - Ποια η σημασία της απόφασης

Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση εξέδωσε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με τη δυνατότητα των διωκτικών Αρχών να προχωρούν, κατόπιν έκδοσης σχετικού εντάλματος, σε έρευνα τραπεζικής θυρίδας όταν υπάρχει εύλογη υποψία για διασύνδεση τραπεζικών θυρίδων με αναζητούμενα τεκμήρια.

Εν ολίγοις, αυτό που αναγνωρίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο είναι πως δεν είναι αναγκαία, κάθε φορά, η ύπαρξη μαρτυρίας για τοποθέτηση συγκεκριμένων αντικειμένων σε τραπεζικές θυρίδες, ώστε να εκδίδονται εντάλματα έρευνας.

Η παρούσα απόφαση του Ανωτάτου συνδέεται με την απόρριψη αιτήματος προσώπων για ακύρωση των ενταλμάτων έρευνας στις τραπεζικές τους θυρίδες στην Κύπρο. Τα εντάλματα είχαν εκδοθεί κατόπιν Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας που διαβιβάστηκε στις Αρχές της Δημοκρατίας από τις γαλλικές Αρχές, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διεθνούς επενδυτικής απάτης μεγάλης κλίμακας με κρυπτονομίσματα, με πολλά θύματα στην Γαλλία και γενικότερα στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, πρόσωπα που φέρονται να είναι οργανωμένα σε εγκληματική ομάδα προσέφεραν, μέσω Διαδικτύου, επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα με έμφαση στην απλή διαχείριση και τις εξαιρετικές αποδόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες, αφού πείθοντο από «επενδυτικό σύμβουλο», επένδυαν σε μια «επενδυτική πλατφόρμα» στην οποία μια εξατομικευμένη διεπαφή έδειχνε τα επενδυμένα ποσά με συνεχώς αυξανόμενα κέρδη, δίδοντας αξιοπιστία στην απάτη και παρουσιάζοντας στον χρήστη σημαντικό κέρδος. Ωστόσο, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας υπεξαιρούσαν τα κεφάλαια των χρηστών και μέσω εταιρειών στην Κύπρο, τη Σιγκαπούρη, τις Παρθένες Νήσους και το Χονγκ Κονγκ διενεργούσαν συναλλαγές και αγορές κινητής και ακίνητης περιουσίας για ξέπλυμα των χρημάτων αυτών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, αξιολογώντας τη φερόμενη εμπλοκή ενός εκ των αιτητών όπως παρουσιάστηκε μέσω του όρκου που συνόδευε το αίτημα των Αρχών για την έκδοση των προσβαλλόμενων ενταλμάτων έρευνας και κρίνοντας ότι υπάρχει η αναγκαία, εύλογη υποψία ότι φυλάσσονται τα έσοδα –είτε αυτά είναι χρήματα είτε άλλα περιουσιακά στοιχεία– σε χώρους όπου υπάρχει πρόσβαση από τον αιτητή, αποδέχτηκε ότι ένας τέτοιος χώρος εύλογα μπορεί να είναι και οι τραπεζικές θυρίδες που οι αιτητές, στη βάση μαρτυρίας, διατηρούσαν στο όνομά τους. «Τέτοιο συμπέρασμα είναι λογικά αναμενόμενο, αφού μια τραπεζική θυρίδα συνιστά ασφαλή χώρο φύλαξης πολύτιμων αντικειμένων ή αντικειμένων μεγάλης αξίας», σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο. Υπό το φως αυτό, το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για ακύρωση των ενταλμάτων έρευνας καθότι έκρινε ότι υπήρχε επαρκής μαρτυρία για τη διασύνδεση των τραπεζικών θυρίδων με τα αναζητούμενα τεκμήρια, χωρίς να απαιτείται απόδειξη των αδικημάτων σε αυτό το στάδιο, αλλά μόνο η ύπαρξη εύλογης υποψίας.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν οι κ.κ. Μαρίνα Φωτιάδου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας και Έλενα Κωνσταντίνου, Δημόσια Κατήγορος.

Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

