ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ για εξαφανισμένα εκρηκτικά: 11 μέρες μετά και καμία ενημέρωση - Κάλεσμα σε ΥΠΑΜ να απαντήσει τρία εύλογα ερωτήματα

 10.02.2026 - 15:36
ΑΚΕΛ για εξαφανισμένα εκρηκτικά: 11 μέρες μετά και καμία ενημέρωση - Κάλεσμα σε ΥΠΑΜ να απαντήσει τρία εύλογα ερωτήματα

Επαναφέρει την υπόθεση των χαμένων εκρηκτικών από πεδίο βολής το ΑΚΕΛ.

Έντεκα μέρες μετά, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση γύρω από την «παράξενη» όπως την χαρακτήρισε ο αρμόδιος Υπουργός, υπόθεση κλοπής 13 κιλών εκρηκτικών ΤΝΤ από το πεδίο βολής Καλού Χωριού, αφήνοντας μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο η κλοπή να «προέκυψε εκ των έσω».

Με αυτά τα δεδομένα το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει ν’ απαντήσει σε ορισμένα εύλογα ερωτήματα:

1. Αν υπάρχει υποψία ότι μπορεί η επιχείρηση κλοπής να οργανώθηκε εκ των έσω, τότε με ποια λογική διορίστηκε άτομο από την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς; Θα ερευνήσει η Εθνική Φρουρά τον εαυτό της;

2. Ο ίδιος ο Υπουργός ανέφερε ότι προκύπτουν και θέματα πειθαρχικών παραπτωμάτων, αφού δεν υπήρχε επιτήρηση του υλικού.

Με αυτά τα δεδομένα, γιατί ακόμα δεν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα στελέχη της ΕΦ μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας;

3. Αυτή η υπόθεση αποκαλύπτει εκ νέου τα προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης κατάρτισης του προσωπικού. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια γι’ αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών που δοκιμάζουν την επιχειρησιακή δεινότητα και θέτουν θέματα ασφάλειας για την Εθνική Φρουρά;

Το ενδεχόμενο να έχει καταλήξει το επίμαχο υλικό στα χέρια του υπόκοσμου δημιουργεί τεράστια ανησυχία και αυξάνει το αίσθημα ανασφάλειας που είναι ήδη διάχυτο μέσα στην κυπριακή κοινωνία με την έξαρση της εγκληματικότητας.

Το ΑΚΕΛ απαιτεί η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής να φτάσει σύντομα μέχρι το τέλος.

10.02.2026

Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό

Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ανάκτησης του ποσού των 67 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκε ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τερματικό στο Βασιλικό, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, προσθέτοντας ότι για τον τρόπο ανάκτησης του ποσού έγινε συμψηφισμός με άλλα ποσά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έχει επιστραφεί και ένα ποσό σε μετρητά.

