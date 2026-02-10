Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 10.02.2026 - 16:28
Την επιβεβαίωση ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ενώπιόν της καταγγελίες που αφορούν τον Δήμο Πάφου έδωσε στο ΚΥΠΕ η Ελεγκτής και Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Όπως ανέφερε, οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί βρίσκονται υπό μελέτη και αξιολόγηση, προκειμένου να δοθούν στη συνέχεια σχετικές οδηγίες από τον Γενικό Ελεγκτή ως προς τις ενέργειες που θα ακολουθηθούν. «Εξετάζεται το ενδεχόμενο έναρξης ελέγχου, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να διερευνά περαιτέρω τις υποθέσεις», σημείωσε.

Η κ. Μιχαήλ τόνισε ότι δεν μπορεί στην παρούσα φάση να προσδιοριστεί ούτε το χρονοδιάγραμμα έναρξης της έρευνας, ούτε το εύρος και η διάρκεια του ενδεχόμενου ελέγχου. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία τοποθετείται πάντοτε τεκμηριωμένα, γι’ αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην εκτεθούν πρόσωπα ή καταστάσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση, ανέφερε ότι τα ζητήματα που εξετάζονται είναι οικονομικής φύσεως, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς, όπως εξήγησε, οι οδηγίες που έχει από τον Γενικό Ελεγκτή στην παρούσα φάση δεν επιτρέπουν περαιτέρω αναφορά.

Διευκρίνισε ότι εφόσον κριθεί σκόπιμο σε μεταγενέστερο στάδιο, θα υπάρξει ενημέρωση, επισημαίνοντας εκ νέου ότι, εφόσον δεν έχει αρχίσει ακόμη η διερεύνηση των καταγγελιών, δεν μπορεί να λεχθεί οτιδήποτε περισσότερο.

Σε ερώτηση για το πότε αναμένεται να αρχίσει η έρευνα, η κ. Μιχαήλ δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας ότι, λόγω της επικαιρότητας που περιβάλλει τα θέματα του Δήμου Πάφου, η διερεύνηση θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Όπως είπε, οι πληροφορίες εξακολουθούν να μελετώνται, διαδικασία που απαιτεί προγραμματισμό και προσεκτική αξιολόγηση.

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Αντιδήμαρχος Πάφου και δημαρχεύων, Άγγελος Ονησιφόρου, ανέφερε ότι ο Δήμος Πάφου έχει αποστείλει επιστολή στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ζητώντας τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Όπως σημείωσε, «αναλαμβάνοντας τη δημαρχία μετά από δέκα χρόνια θητείας του κ. Φαίδωνα Φαίδωνος, κρίνω απαραίτητο να γνωρίζω επακριβώς την κατάσταση που παραλαμβάνω».

Σημειώνεται πως το θέμα ανέδειξε με σημερινό του δημοσίευμα η εφημερίδα Φιλελεύθερος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

