Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΧαλάνδρι: Κληθηκε σε εξηγήσεις η διευθύντρια που φέρεται να έβαλε μαθητές να σκάβουν χαντάκια για να «σβήσουν» απουσίες
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Κληθηκε σε εξηγήσεις η διευθύντρια που φέρεται να έβαλε μαθητές να σκάβουν χαντάκια για να «σβήσουν» απουσίες

 10.02.2026 - 17:58
Χαλάνδρι: Κληθηκε σε εξηγήσεις η διευθύντρια που φέρεται να έβαλε μαθητές να σκάβουν χαντάκια για να «σβήσουν» απουσίες

Στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου οι μαθητές έχουν κατέβει σε κατάληψη, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε μέτρα που χαρακτηρίζουν «ιδιόμορφο σωφρονισμό». Η αιτία; Όπως καταγγέλλουν γονείς και μαθητές, η διευθύντρια του σχολείου φέρεται να επέβαλε χειρωνακτικές εργασίες στον προαύλιο χώρο, με στόχο τη διαγραφή απουσιών και αποβολών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα παιδιά κλήθηκαν να σκάψουν αυλάκια με τσάπες για να απομακρύνουν νερά από τον προαύλιο χώρο — χωρίς επίβλεψη και χωρίς να έχει ζητηθεί η συγκατάθεση των γονέων. «Αν κάποιος τραυματιζόταν, ποιος θα είχε την ευθύνη;», αναρωτιέται μια μητέρα, που περιγράφει την κατάσταση ως επικίνδυνη.

Η ένταση στο σχολείο δεν είναι νέα. Τον Δεκέμβριο, ένα περιστατικό με εκπαιδευτικό που τραυμάτισε μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης είχε ήδη φέρει το σχολείο στο προσκήνιο. Σήμερα, οι μαθητές μιλούν για ένα αυταρχικό κλίμα που περιορίζει δραστηριότητες και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Οι σχολικές εκδρομές έχουν ακυρωθεί, και τα μόνα «αντίδοτα» ήταν δύο σύντομοι περίπατοι που δεν επαρκούν για να αμβλύνουν την ένταση.

Γονείς καταγγέλλουν ότι οι μαθητές πηγαίνουν για να ζητήσουν τη διαγραφή απουσιών, αλλά η απάντηση που παίρνουν είναι αόριστη: «Θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς». Το αποτέλεσμα είναι μια σχολική κοινότητα σε αναβρασμό, που αμφισβητεί τις πρακτικές της διεύθυνσης και αναζητά ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Επιδεικνύοντας ταχύτατα αντανακλαστικά, το υπουργείο Παιδείας με αφορμή τις καταγγελίες, έχει διατάξει ΕΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω διευθύντρια κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο Γενικό Γραμματέα Α’θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της
Αυτά τα ζώδια κλείνουν τα μάτια στα προβλήματα και αρνούνται να τα λύσουν
Τροχαίο με πατίνι: Κρίσιμα 26χρονη – Βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου
«Τελευταίο αντίο» στην 42χρονη Γεωργία – Η παράκληση της οικογένειας – Συνεχίζονται οι έρευνες από Αστυνομία και ΟΚΥπΥ
«Πήρε φωτιά ο ουρανός» πάνω από τη Λεμεσό: Εντυπωσιακές εικόνες που μαγνήτισαν τα βλέμματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΟΜΟΝΟΙΑ: Ανάρτηση με Μπάλκοβετς (ΒΙΝΤΕΟ)

 10.02.2026 - 17:39
Επόμενο άρθρο

Οι 2 «παρεξηγημένες» συνήθειες που μπορεί να είναι σημάδια υψηλής ευφυΐας

 10.02.2026 - 18:06
Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό

Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ανάκτησης του ποσού των 67 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκε ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τερματικό στο Βασιλικό, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, προσθέτοντας ότι για τον τρόπο ανάκτησης του ποσού έγινε συμψηφισμός με άλλα ποσά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έχει επιστραφεί και ένα ποσό σε μετρητά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό

Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό

  •  10.02.2026 - 13:59
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

  •  10.02.2026 - 13:32
Εξαφάνιση εκρηκτικών: Σε εξέλιξη η έρευνα που διεξάγεται εντός της ΕΦ - Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Εξαφάνιση εκρηκτικών: Σε εξέλιξη η έρευνα που διεξάγεται εντός της ΕΦ - Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

  •  10.02.2026 - 17:04
Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

  •  10.02.2026 - 16:28
ΡΙΚ για JALLA: Ο διαγωνισμός δεν σχετίζεται με την Κυπριακή Προεδρία του ΣΕΕ - Θα αναρτηθεί ξανά το βίντεο αφαιρώντας τις σκηνές με τις μοτοσικλέτες

ΡΙΚ για JALLA: Ο διαγωνισμός δεν σχετίζεται με την Κυπριακή Προεδρία του ΣΕΕ - Θα αναρτηθεί ξανά το βίντεο αφαιρώντας τις σκηνές με τις μοτοσικλέτες

  •  10.02.2026 - 15:56
Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

  •  10.02.2026 - 16:44
VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της

VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της

  •  10.02.2026 - 15:36
Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

  •  10.02.2026 - 14:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα