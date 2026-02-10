«Έχασε την επαφή με την πραγματικότητα»: Η κυνική αποκάλυψη της συζύγου του Τόνι Μπλερ για τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του

Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

 10.02.2026 - 18:25
Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την παραίτησή του από την πρωθυπουργία, η σύζυγος του Τόνι Μπλερ, Σέρι Μπλερ, υποστηρίζει ότι ο πρώην ηγέτης των Εργατικών είχε αποκοπεί από την πραγματικότητα έπειτα από δέκα χρόνια στην εξουσία, όπως αποκαλύπτει σε νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, μιλώντας στο νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4, η Σέρι Μπλερ ανατρέχει στην περίοδο κατά την οποία ο σύζυγός της αποχώρησε από την Ντάουνινγκ Στριτ το 2007, ύστερα από δέκα χρόνια στην πρωθυπουργία. Όπως εξηγεί, η πολιτική ικανότητα σχετίζεται άμεσα με τη διαρκή επαφή με την κοινωνία. «Η δεξιότητά σου ως πολιτικός έχει να κάνει με το να γνωρίζεις τους ανθρώπους, να ζεις μαζί τους και να καταλαβαίνεις τι θέλουν», σημειώνει.

«Δέκα χρόνια σε μια γυάλα»

Η ίδια προσθέτει ότι «δέκα χρόνια ζωής μέσα σε μια γυάλα, σε κάνουν να χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα», υποστηρίζοντας ότι ο Μπλερ, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός των Εργατικών στη βρετανική ιστορία, «μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να νομίζουν ότι ακούν αυτό που θέλουν να ακούσουν».

Η τριμερής σειρά περιλαμβάνει και δηλώσεις του ίδιου του Τόνι Μπλερ, ο οποίος αναφέρει: «Ένα από τα πράγματα που μαθαίνεις είναι ότι, στο τέλος, κάθεσαι εσύ στην καρέκλα. Εσύ πρέπει να πάρεις την απόφαση».

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται επίσης τα ενήλικα παιδιά του, Γιούαν, Κάθριν και Λίο, καθώς και ο πρώην επικοινωνιακός του σύμβουλος Άλαστερ Κάμπελ. Ο Κάμπελ περιγράφει μια στιγμή που βρήκε τον Μπλερ μόνο του στο γραφείο του στην Ντάουνινγκ Στριτ, αργά τη νύχτα, λίγο μετά την εισβολή στο Ιράκ τον Μάρτιο του 2003. «Ήταν από εκείνες τις στιγμές που ευχόμουν να μπορούσα να ζωγραφίσω. Ήταν ένα απόλυτο πορτρέτο της απομόνωσης της εξουσίας», λέει, προσθέτοντας ότι ο Μπλερ «είχε πραγματική ενέργεια και ανησυχία».

«Έχασαν την εμπιστοσύνη τους»

Το τρέιλερ της σειράς, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, περιλαμβάνει επίσης αποσπάσματα από συνεντεύξεις του δημοσιογράφου Άντριου Νιλ και του πρώην υπουργού Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν. Ο Νιλ αναφέρεται στην «ολική εμμονή με το spin», ενώ ο Όσμπορν σημειώνει ότι «οι άνθρωποι έχασαν την εμπιστοσύνη τους σε όσα τους έλεγε η κυβέρνηση».

Παράλληλα, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δηλώνει: «Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος σε άρνηση». Το απόσπασμα κλείνει με τον αφηγητή να αναφέρει ότι η σειρά παρουσιάζει «την πλήρη εκδοχή, με τα δικά του λόγια και με τη συμμετοχή όσων βρίσκονταν πιο κοντά του», ενώ ο ίδιος ο Μπλερ λέει: «Βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα».

«Δεν ραγίζει η αυτοπεποίθηση του Μπλερ»

Ο σκηνοθέτης της σειράς Μάικλ Γουόλντμαν γράφει στο Radio Times ότι η αυτοπεποίθηση του Μπλερ «σπάνια ραγίζει, ακόμη κι όταν ανακρίνεται για αυτό που πολλοί θεωρούν το μεγαλύτερο λάθος του, την εισβολή στο Ιράκ». Παράλληλα, επισημαίνει ότι μέσα από τη σειρά αναδύεται «ένα επίπεδο συναισθήματος και ψυχολογικής ενδοσκόπησης που σπάνια έχει καταγραφεί στην κάμερα», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία πως η εξουσία αλλάζει έναν άνθρωπο» και ότι οι σκέψεις της Σέρι Μπλερ είναι «λόγια που ίσως κάθε άνθρωπος στην εξουσία θα έπρεπε να λάβει υπόψη».

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει ακόμη την άνοδο του Μπλερ στην ηγεσία των Εργατικών το 1994, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Τζον Σμιθ, καθώς και το πώς απέτρεψε τον στενό του σύμμαχο Γκόρντον Μπράουν από το να διεκδικήσει την ηγεσία. Παρουσιάζονται επίσης η σαρωτική εκλογική νίκη του 1997, ο ρόλος του στη Βόρεια Ιρλανδία και το Κόσοβο, αλλά και η σχέση που ανέπτυξε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Στη σειρά εμφανίζονται ακόμη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η Κοντολίζα Ράις, ενώ εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο ο Μπλερ εξαναγκάστηκε σε αποχώρηση από το κόμμα το 2007, παραδίδοντας την πρωθυπουργία στον Μπράουν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

